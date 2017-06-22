Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.06, 15:05
    В Магнитогорске задержали мотоциклиста, сбившего девушку на переходе. ДТП, Челябинская область, задержание, мотоциклы и мопеды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Магнитогорске задержали мотоциклиста, сбившего девушку на переходе

    комментировать
    В Магнитогорске задержали мотоциклиста, сбившего девушку на переходе

    В Магнитогорске задержали мотоциклиста, сбившего девушку на переходе

    В Магнитогорске задержали мотоциклиста, сбившего девушку на переходе

      Байкера, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сегодня задержали в Магнитогорске.

      Установить личность мотоциклиста удалось благодаря записи камеры наблюдения. На видео девушка, не нарушая правил, идет по зебре, а водитель, выезжая на перекресток, судя по всему, не увидел ее. От удара пострадавшая упала. Но вероятный виновник аварии лишь притормозил на пару секунд и вместо того, чтобы оказать помощь, уехал.

      Ольга Штерк      , начальник пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области: «Сотрудниками полиции установлено, что водитель не имеет права управления транспортным средством. Кроме того, мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, мужчина привлечен к административной ответственности, в том числе за оставление места ДТП».

      Известно, что пострадавшая девушка получила сотрясение и сильные ушибы. Она сейчас в больнице.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru