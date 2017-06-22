В Магнитогорске задержали мотоциклиста, сбившего девушку на переходе

Байкера, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сегодня задержали в Магнитогорске.

Установить личность мотоциклиста удалось благодаря записи камеры наблюдения. На видео девушка, не нарушая правил, идет по зебре, а водитель, выезжая на перекресток, судя по всему, не увидел ее. От удара пострадавшая упала. Но вероятный виновник аварии лишь притормозил на пару секунд и вместо того, чтобы оказать помощь, уехал.



Ольга Штерк, начальник пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области: «Сотрудниками полиции установлено, что водитель не имеет права управления транспортным средством. Кроме того, мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, мужчина привлечен к административной ответственности, в том числе за оставление места ДТП».



Известно, что пострадавшая девушка получила сотрясение и сильные ушибы. Она сейчас в больнице.

