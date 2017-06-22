Осужденного мужа певицы Жасмин отправили в колонию

Мужа певицы Жасмин отправили в колонию за финансовые махинации. Такое решение вынес суд Кишинёва. По материалам дела, известный молдавский бизнесмен причастен к масштабному выводу средств сразу из трех банков. Общая сумма ущерба — около миллиарда долларов.
Преступление, в котором обвиняли Илона Шора, в Молдавии уже называли «кражей века». Бизнесмен и политик, как удалось доказать следователям, незаконно вывел из трех крупнейших банков 700 миллионов долларов. Впрочем, по некоторым данным, муж знаменитой певицы Жасмин мог быть причастен к махинациям на более крупную сумму — миллиард евро. А это почти треть ВВП страны. Между тем приговор адвокат Шора считает слишком суровым. Ведь тот якобы пришел к сыщикам с повинной, во всем признался и согласился сотрудничать со следствием. Значит, вполне мог рассчитывать на условный срок.
Денис Уланов, адвокат Илана Шора: «Он прекрасно понимает тяжесть своего положения, в которое он вошел, придя с этой явкой с повинной. Однако он рассчитывал на то, что в отношении него будет работать процессуальная норма которая есть и применяется для людей, пришедших в органы правопорядка с явкой с повинной».
Впервые под подозрение стражей порядка в мошенничестве и отмывании денег Шор попал еще в 2015 году. Несколько раз его вызывали на допрос по делу о финансовых махинациях с банками. Тогда коммерсант возглавлял административный совет государственного банка Молдавии. Однако следствие не помешало бизнесмену позже занять пост мэра города Орхея и одновременно руководить несколькими бизнес-корпорациями. Кстати, сам политик тогда заявлял, что ни о чем не волнуется.
Илан Шор дал показания по делу о коррупции против бывшего премьер-министра Владимира Филата, который в итоге был осужден на девять лет тюрьмы. Теперь и самому бизнесмену пришлось отправиться в колонию. На судебном заседании, где ему выносили приговор, присутствовал только адвокат Шора. Сам политик, по словам защитника, плохо себя чувствует и проходит лечение в больнице.
Вероятно, что его супруга Жасмин сейчас рядом с ним. Впрочем, свое отношении к криминальной биографии мужа певица старается не обсуждать. Известно только, что и в бизнесе, и в политической карьере звезда его всегда поддерживала. В городе, которым он руководил, певица даже снимала клипы.
Как заявил адвокат осужденного, приговор они в ближайшее время намерены обжаловать. Между тем сторона обвинения тоже заявила, что не согласна с судебным решением. Правда, гособвинители наоборот считают наказание слишком мягким. Прокуроры, кстати, просили для миллиардера 19 лет колонии.
Денис Уланов, адвокат Илана Шора: «Он прекрасно понимает тяжесть своего положения, в которое он вошел, придя с этой явкой с повинной. Однако он рассчитывал на то, что в отношении него будет работать процессуальная норма которая есть и применяется для людей, пришедших в органы правопорядка с явкой с повинной».
Впервые под подозрение стражей порядка в мошенничестве и отмывании денег Шор попал еще в 2015 году. Несколько раз его вызывали на допрос по делу о финансовых махинациях с банками. Тогда коммерсант возглавлял административный совет государственного банка Молдавии. Однако следствие не помешало бизнесмену позже занять пост мэра города Орхея и одновременно руководить несколькими бизнес-корпорациями. Кстати, сам политик тогда заявлял, что ни о чем не волнуется.
Илан Шор дал показания по делу о коррупции против бывшего премьер-министра Владимира Филата, который в итоге был осужден на девять лет тюрьмы. Теперь и самому бизнесмену пришлось отправиться в колонию. На судебном заседании, где ему выносили приговор, присутствовал только адвокат Шора. Сам политик, по словам защитника, плохо себя чувствует и проходит лечение в больнице.
Вероятно, что его супруга Жасмин сейчас рядом с ним. Впрочем, свое отношении к криминальной биографии мужа певица старается не обсуждать. Известно только, что и в бизнесе, и в политической карьере звезда его всегда поддерживала. В городе, которым он руководил, певица даже снимала клипы.
Как заявил адвокат осужденного, приговор они в ближайшее время намерены обжаловать. Между тем сторона обвинения тоже заявила, что не согласна с судебным решением. Правда, гособвинители наоборот считают наказание слишком мягким. Прокуроры, кстати, просили для миллиардера 19 лет колонии.
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