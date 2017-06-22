Замминистра энергетики Украины продала свидание с собой за $346

На Украине с аукциона продали возможность сходить на свидание с
27-летней заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Натальей Бойко.
Как сообщает Газета.Ru, победителем благотворительного аукциона стал некий Алексей Бойчук. Он заплатит за поход в театр с Бойко 9 тыс. грн (примерно $346). Других данных о победителе не приводится.
купить завтрак со скандально известной 25-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой и поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Наталией Бойко. После этого в Сети начали шутить, что таким способом украинское правительство пытается пополнить пустую казну.
купить завтрак со скандально известной 25-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой и поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Наталией Бойко. После этого в Сети начали шутить, что таким способом украинское правительство пытается пополнить пустую казну.
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