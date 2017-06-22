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  • 22.06, 15:05

    Замминистра энергетики Украины продала свидание с собой за $346

    7 комментариев
    Замминистра энергетики Украины продала свидание с собой за $346

    Замминистра энергетики Украины продала свидание с собой за $346

    Замминистра энергетики Украины продала свидание с собой за $346
  • Фото: Prozorro.sale /facebook.com

    • На Украине с аукциона продали возможность сходить на свидание с 27-летней заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Натальей Бойко.

    Как сообщает Газета.Ru, победителем благотворительного аукциона стал некий Алексей Бойчук. Он заплатит за поход в театр с Бойко 9 тыс. грн (примерно $346). Других данных о победителе не приводится.

    Ранее сообщалось, что на электронной площадке украинских государственных публичных закупок появились предложения купить завтрак со скандально известной 25-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой и поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Наталией Бойко. После этого в Сети начали шутить, что таким способом украинское правительство пытается пополнить пустую казну.

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