Основатель Alibaba предрек 4-часовой рабочий день

Самый богатый человек Азии и основатель китайской интернет-империи Alibaba Group Джек Ма поделился своим видением того, как люди будут работать через 30 лет.

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В интервью телеканалу CNBC он предсказал, что благодаря автоматизации трудиться мы будем уже не в среднем 8 часов в день, а всего 4, да и сама рабочая неделя будет длиться не 5 дней, а 4.



Ма вспомнил, что его дедушка работал 16 часов в день и считал себя занятым. Сейчас, говорит бизнесмен, мы работаем в два раза меньше, но чувствуем себя так же.



Любопытно, что оценка Ма совпадает с мнением английского экономиста Джона Кейнса, который еще в 1930 году сказал, что все из-за того же развития автоматизации человек через 100 лет будет работать около 15 часов в неделю.