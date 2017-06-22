Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.06, 15:05
    Основатель Alibaba предрек 4-часовой рабочий день. изобретения, работа, роботы, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Основатель Alibaba предрек 4-часовой рабочий день

    1 комментарий

    Основатель Alibaba предрек 4-часовой рабочий день

    Основатель Alibaba предрек <nobr>4-часовой</nobr> рабочий день

      Самый богатый человек Азии и основатель китайской интернет-империи Alibaba Group Джек Ма поделился своим видением того, как люди будут работать через 30 лет.

      В интервью телеканалу CNBC он предсказал, что благодаря автоматизации трудиться мы будем уже не в среднем 8 часов в день, а всего 4, да и сама рабочая неделя будет длиться не 5 дней, а 4.

      Ма вспомнил, что его дедушка работал 16 часов в день и считал себя занятым. Сейчас, говорит бизнесмен, мы работаем в два раза меньше, но чувствуем себя так же.

      Любопытно, что оценка Ма совпадает с мнением английского экономиста Джона Кейнса, который еще в 1930 году сказал, что все из-за того же развития автоматизации человек через 100 лет будет работать около 15 часов в неделю.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru