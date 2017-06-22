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  • 22.06, 15:05
    Права выезда за границу лишены 1, 6 млн россиян. граница, кредиты, налоги и пошлины, судебные приставы, туризм и путешествия, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Права выезда за границу лишены 1,6 млн россиян

    2 комментария

    Права выезда за границу лишены 1,6 млн россиян

    Права выезда за границу лишены 1,6 млн россиян

      В Федеральной службе судебных приставов сообщили, сколько россиян могут остаться без заграничного отдыха из-за невыплаченных долгов. По данным ведомства, это более полутора миллионов человек.

      Чтобы лишиться возможности улететь на отдых за границу, а многие узнают об этом лишь в аэропорту, нужно задолжать больше 10 тысяч рублей. Это могут быть неоплаченные вовремя штрафы, кредиты, налоги, услуги ЖКХ.

      Глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что из-за долгов в праве на выезд из страны ограничены 1 млн 600 тысяч россиян. Аристов говорит, что сейчас его ведомство работает над тем, чтобы как можно быстрее снимать эти ограничения. По его словам, до недавнего времени процедура занимала 10 дней. Планируется переходить на электронное взаимодействие с погранслужбой.

      Во время новогодних и майских праздников приставы даже дежурили в аэропортах, но лучше заранее проверить информацию о себе на сайтах налоговой и ФСПП.

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