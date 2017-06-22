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  • 22.06, 15:05

    Отец пациента сломал челюсть врачу детской поликлиники в Нижнем Тагиле

    2 комментария

    Отец пациента сломал челюсть врачу детской поликлиники в Нижнем Тагиле

    Отец пациента сломал челюсть врачу детской поликлиники в Нижнем Тагиле

    Следственный отдел СК по Ленинскому району Нижнего Тагила проводит проверку после избиения медика в детской поликлинике.

    Мужчина напал на врача в детской поликлинике на улице Карла Маркса во время приема. По данным Следственного комитета, инцидент произошел в минувший вторник.

    Как выяснилось, на хирурга набросился отец одного из маленьких пациентов. Он ударил медика в область головы и сломал ему челюсть. Пострадавший в настоящее время получает необходимую помощь.

    Тем временем следователи выясняют мотив действий нападавшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести вреда, причиненного здоровью врача.

    СК по Свердловской области: «По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение».

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