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  • 22.06, 16:36
    СК изучает обстоятельства смерти девочки от укусов собаки в Ставрополе. дети и подростки, животные, нападения, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    СК изучает обстоятельства смерти девочки от укусов собаки в Ставрополе

    1 комментарий
    СК изучает обстоятельства смерти девочки от укусов собаки в Ставрополе

    СК изучает обстоятельства смерти девочки от укусов собаки в Ставрополе

    СК изучает обстоятельства смерти девочки от укусов собаки в Ставрополе

      Уголовное дело по факту гибели двухлетнего ребенка возбудили ставропольские следователи. Девочка скончалась после нападения собаки. Трагедия произошла во дворе частного дома.

      Уже точно известно, что родители оставили малышку на улице. Животное было рядом. Взрослые выбежали только когда услышали крики, но было поздно. К тому моменту девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. С матерью и отцом сейчас работают психологи.

      Из сообщения СУ СК по Ставропольскому краю: «Будут установлены все обстоятельства, в том числе условия жизни и воспитания ребенка, причины необеспечения безопасности для его здоровья. А также степень соблюдения владельцами собаки правил ее содержания, безопасного для окружающих».

      В ближайшее время собаку обследуют ветеринары. Вероятнее всего, владельцы примут решение усыпить животное.

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