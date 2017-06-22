Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.06, 15:05
    Сыщики в Уфе выясняют, по чьей вине ребенок упал в колодец. Уфа, дети и подростки, халатность. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Сыщики в Уфе выясняют, по чьей вине ребенок упал в колодец

    комментировать
    Сыщики в Уфе выясняют, по чьей вине ребенок упал в колодец

    Сыщики в Уфе выясняют, по чьей вине ребенок упал в колодец

    Сыщики в Уфе выясняют, по чьей вине ребенок упал в колодец

      Десятки жителей Уфы стали свидетелями спасательной операции: сотрудники МЧС вызволили из колодца ребенка. Это произошло прямо на детской площадке. Медики говорят, что мальчику чудом удалось избежать серьезных травм, ведь глубина коллектора — более шести метров. Это ЧП санкционировало масштабную проверку. Ее начали сотрудники Следственного комитета.

      Как маленький Марсель оказался в колодце, никто не заметил. Камеры мобильных очевидцы включили, когда на место уже приехали спасатели и врачи скорой помощи. Малыш, к счастью, выжил, но был сильно напуган.

      С сотрясением, множеством ссадин и ушибов Марселя увезли в больницу. От палаты ребенка ни на минуту не отходит его мать. Лейсан Хайруллина узнала о том, что сын упал в 6-метровый коллектор, когда готовила ужин. Ей позвонили соседи.

      Лейсан Хайруллина: «Очень испугалась. Я сама там чуть сознание не потеряла. Я думала, что у меня ребенок, конечно, уже умер. Такая высота — 6 метров там. Ребенок в рубашке родился».

      Оказалось, что мальчик в тот вечер играл во дворе с друзьями. В какой-то момент наступил на незакрепленную крышку колодца, который расположен прямо на детской площадке. О коллекторе на детской площадке знали все жители. Но никто и представить не мог, что дети могут туда провалиться. Ведь крышка всегда казалась плотно закрытой. Теперь родители мальчика пытаются выяснить, по чьей вине пострадал их малыш.

      Однако в управляющей компании заявляют, что никакого отношения к коллектору якобы не имеют. На том же самом настаивают и в Горводоканале. Представителей и тех, и других сейчас опрашивают сыщики.

      Подробности — в видеоматериале.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru