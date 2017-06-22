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  • 22.06, 15:05
    Лавров: в Сирии теряет влияние оппозиция, продвигавшая идеи внешних спонсоров. Лавров, Сирия, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Лавров: в Сирии теряет влияние оппозиция, продвигавшая идеи внешних спонсоров

    1 комментарий

    Лавров: в Сирии теряет влияние оппозиция, продвигавшая идеи внешних спонсоров

    Лавров: в Сирии теряет влияние оппозиция, продвигавшая идеи внешних спонсоров

      В Сирии влияние тех, кто заинтересован в скорейшем межсирийском диалоге, растет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с лидером оппозиционного движения «Сирия завтра» Ахмедом Джарбой.

      По словам российского министра, Москва пытается активно содействовать этим настроениям.

      Сергей Лавров: «Завязывание межсирийского диалога, обеспечение режима прекращения огня, создание зон деэскалации, как это предложили в рамках астанинского процесса, налаживание мирной жизни — все это позволит перейти от противостояния между правительством, проправительственными силами и вооруженной оппозицией к сотрудничеству, в том числе сотрудничеству в борьбе с терроризмом».

      Лавров добавил, что те представители оппозиции, которые привыкли действовать исключительно на основе ультиматумов, и которые больше продвигали идеи своих внешних спонсоров, чем интересы сирийского народа, постепенно теряют свое влияние.

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