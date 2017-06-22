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  • 22.06, 15:06
    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Великая Отечественная война, Москва, Путин, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

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    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

      Сегодня президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.

      Вместе с главой государства в церемонии принял участие премьер Дмитрий Медведев, а также министры правительства, представители администрации президента, общественных организаций, депутаты, ветераны Великой Отечественной.

      Владимир Путин в День памяти и скорби также отдал дань памяти защитникам городов-героев. Он возложил гвоздики к каждому из монументов. Торжественным маршем по алле Александровского сада прошла рота почетного караула.

      Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Великая Отечественная война, Москва, Путин, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Великая Отечественная война, Москва, Путин, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
      Фото: Алексей Дружинин /РИА Новости


      А на Поклонной горе сегодня проходит акция-реквием, участниками которой, как ожидается, станут более двух тысяч человек. В Центральный музей Великой Отечественной войны доставили «Свечу памяти», которую накануне зажгли в Елоховском соборе от Благодатного огня. Сегодня от нее каждый пришедший может зажечь свою — в память о погибших в годы войны родных и близких. В этом году такая акция проходит уже в тринадцатый раз, за это время к ней присоединились почти 25 тысяч российских городов и более 80 стран мира.

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