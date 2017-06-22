Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Сегодня президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.
Вместе с главой государства в церемонии принял участие премьер Дмитрий Медведев, а также министры правительства, представители администрации президента, общественных организаций, депутаты, ветераны Великой Отечественной.
Владимир Путин в День памяти и скорби также отдал дань памяти защитникам городов-героев. Он возложил гвоздики к каждому из монументов. Торжественным маршем по алле Александровского сада прошла рота почетного караула.
А на Поклонной горе сегодня проходит акция-реквием, участниками которой, как ожидается, станут более двух тысяч человек. В Центральный музей Великой Отечественной войны доставили «Свечу памяти», которую накануне зажгли в Елоховском соборе от Благодатного огня. Сегодня от нее каждый пришедший может зажечь свою — в память о погибших в годы войны родных и близких. В этом году такая акция проходит уже в тринадцатый раз, за это время к ней присоединились почти 25 тысяч российских городов и более 80 стран мира.
Владимир Путин в День памяти и скорби также отдал дань памяти защитникам городов-героев. Он возложил гвоздики к каждому из монументов. Торжественным маршем по алле Александровского сада прошла рота почетного караула.
А на Поклонной горе сегодня проходит акция-реквием, участниками которой, как ожидается, станут более двух тысяч человек. В Центральный музей Великой Отечественной войны доставили «Свечу памяти», которую накануне зажгли в Елоховском соборе от Благодатного огня. Сегодня от нее каждый пришедший может зажечь свою — в память о погибших в годы войны родных и близких. В этом году такая акция проходит уже в тринадцатый раз, за это время к ней присоединились почти 25 тысяч российских городов и более 80 стран мира.
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