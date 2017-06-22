Мужа королевы Елизаветы II выписали из больницы

96-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский был выписан из частной клиники имени короля Эдуарда VII, расположенной в Лондоне.
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II попал в больницу ранее на этой неделе. Сегодня утром он смог покинул стены клиники, пишет The Daily Telegraph. Герцог провел в больнице две ночи.
Пресс-секретерь Букингемского дворца: «Я могу подтвердить, что герцог Эдинбургский покинул больницу этим утром».
При этом в Букингемском дворце отказались комментировать состояние здоровья принца Филиппа.
Он был госпитализирован в качестве меры предосторожности для лечения инфекции, вызванной более ранним заболеванием. Издание отмечает, что супруг королевы, который в минувший вторник посетил королевские скачки «Роял Аскот» вместе с женой, выглядел здоровым.
Напомним, в 2012 году принц Филипп перенес лечение инфекций мочевого пузыря. Герцог является сторонником здорового питания в сочетании с физическими упражнениями.
Пресс-секретерь Букингемского дворца: «Я могу подтвердить, что герцог Эдинбургский покинул больницу этим утром».
При этом в Букингемском дворце отказались комментировать состояние здоровья принца Филиппа.
Он был госпитализирован в качестве меры предосторожности для лечения инфекции, вызванной более ранним заболеванием. Издание отмечает, что супруг королевы, который в минувший вторник посетил королевские скачки «Роял Аскот» вместе с женой, выглядел здоровым.
Напомним, в 2012 году принц Филипп перенес лечение инфекций мочевого пузыря. Герцог является сторонником здорового питания в сочетании с физическими упражнениями.
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