НТВ поможет всем, кому «Пора в отпуск»

Стартовали съемки нового проекта НТВ «Пора в отпуск». Уже в новом сезоне зрители телеканала смогут увидеть уникальную программу о путешествиях, которая не имеет аналогов на отечественном телевидении.

Героями шоу станут семьи, которым по тем или иным причинам пора в отпуск. Поводом тому может быть кризис в отношениях, отсутствие отдыха или усталость от повседневности. Проект «Пора в отпуск» поможет совершить незабываемое путешествие, которое пробудит в сердцах близких любовь друг к другу и к жизни, вернет жажду приключений и желание познавать неизведанное.



Опытные семейные психологи разработают специально для участников индивидуальные туристические программы, своеобразные рецепты идеального отдыха, которые решат накопившиеся проблемы и вернут в отношения героев гармонию и взаимопонимание.



Сопровождать участников проекта в любой точке земного шара будет ведущая и автор программы — обаятельная Софья Каткова.



Софья Каткова: «Мы показываем целую страну через конкретную семью и их личную историю. Помогаем вернуть романтику в отношения, найти общий язык с детьми, поверить в чудо. Программа подарит семьям свой рецепт счастья и точно изменит их жизнь к лучшему».



На протяжении всего отпуска героев будут поджидать сюрпризы. Только в аэропорту они узнают, где именно проведут ближайшие дни, которые гарантированно будут наполнены невероятными впечатлениями и захватывающими приключениями. Только от главных героев шоу зависит то, каким будет их незабываемый отдых: будут ли они жить в роскошных апартаментах или познают все прелести местного колорита. Каждое из решений повлияет на ход событий, сделав участников творцами собственного счастливого путешествия. Героям придется пройти и через ряд испытаний, каждое из которых потребует решительности и жертвенности, умения идти на компромисс, расставлять приоритеты и преодолевать собственные страхи.



Отбор участников будет осуществляться на основании кастинга, принять участие в котором может каждый. Именно это является главным отличием нового проекта.



Семейное шоу о путешествиях «Пора в отпуск» появится в эфире НТВ в телесезоне-2017/2018.