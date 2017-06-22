Самолет Шойгу над Балтикой сопровождали польские истребители

Натовские истребители
F-16, накануне вылетавшие на перехват самолета министра обороны России Сергея Шойгу, принадлежат ВВС Польши.
Стала известна принадлежность натовских истребителей, которые накануне сближались с самолетом Сергея Шойгу над Балтийским морем. Группу российских самолетов сопровождали польские истребители. Это подтвердили в оперативном командовании ВС Польши.
Как говорится в сообщении, два дежуривших польских F-16 получили сигнал тревоги — российские самолеты Ту-154 и пара Су-27, оснащенных ракетами «воздух-воздух», пролетали в непосредственной близости от границ стран Балтии, где небо охраняется в рамках миссии НАТО.
В Минобороны Польши заявили, что действия пилотов F-16 соответствовали стандартам НАТО, которые действуют при сопровождении иностранных самолетов в международном воздушном пространстве.
отогнал российский Су-27, показав свое вооружение. Министр обороны РФ летел в Калининград на заседании коллегии Минобороны. В НАТО утверждают, что не знали, кто находился на борту Ту-154.
Когда министр возвращался из Калининграда, истребители НАТО вновь сопровождали российские самолеты. Но во второй раз не стали пытаться приблизиться, а предпочли остаться на значительном расстоянии.
Как говорится в сообщении, два дежуривших польских F-16 получили сигнал тревоги — российские самолеты Ту-154 и пара Су-27, оснащенных ракетами «воздух-воздух», пролетали в непосредственной близости от границ стран Балтии, где небо охраняется в рамках миссии НАТО.
В Минобороны Польши заявили, что действия пилотов F-16 соответствовали стандартам НАТО, которые действуют при сопровождении иностранных самолетов в международном воздушном пространстве.
отогнал российский Су-27, показав свое вооружение. Министр обороны РФ летел в Калининград на заседании коллегии Минобороны. В НАТО утверждают, что не знали, кто находился на борту Ту-154.
Когда министр возвращался из Калининграда, истребители НАТО вновь сопровождали российские самолеты. Но во второй раз не стали пытаться приблизиться, а предпочли остаться на значительном расстоянии.
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