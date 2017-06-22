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  • 22.06, 13:35

    Самолет Шойгу над Балтикой сопровождали польские истребители

    2 комментария

    Самолет Шойгу над Балтикой сопровождали польские истребители

    Самолет Шойгу над Балтикой сопровождали польские истребители

    Натовские истребители F-16, накануне вылетавшие на перехват самолета министра обороны России Сергея Шойгу, принадлежат ВВС Польши.

    Стала известна принадлежность натовских истребителей, которые накануне сближались с самолетом Сергея Шойгу над Балтийским морем. Группу российских самолетов сопровождали польские истребители. Это подтвердили в оперативном командовании ВС Польши.

    Как говорится в сообщении, два дежуривших польских F-16 получили сигнал тревоги — российские самолеты Ту-154 и пара Су-27, оснащенных ракетами «воздух-воздух», пролетали в непосредственной близости от границ стран Балтии, где небо охраняется в рамках миссии НАТО.

    В Минобороны Польши заявили, что действия пилотов F-16 соответствовали стандартам НАТО, которые действуют при сопровождении иностранных самолетов в международном воздушном пространстве.

    Один из польских истребителей попытался приблизиться к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его отогнал российский Су-27, показав свое вооружение. Министр обороны РФ летел в Калининград на заседании коллегии Минобороны. В НАТО утверждают, что не знали, кто находился на борту Ту-154.

    Когда министр возвращался из Калининграда, истребители НАТО вновь сопровождали российские самолеты. Но во второй раз не стали пытаться приблизиться, а предпочли остаться на значительном расстоянии.

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