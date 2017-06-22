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  • 22.06, 13:35

    У официального канала НТВ на YouTube — миллион подписчиков

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    У официального канала НТВ на YouTube — миллион подписчиков

    У официального канала НТВ на YouTube — миллион подписчиков

    У официального канала НТВ на YouTube — миллион подписчиков
  • Фото: youtube.com

    • НТВ продолжает активно наращивать присутствие в Интернете.

    21 июня аудитория официального канала телекомпании на YouTube достигла одного миллиона подписчиков.

    Официальный YouTube-канал телекомпании был открыт в 2012 году. Подписчикам и зрителям доступен прямой эфир НТВ, новости, передачи, сериалы и фильмы. Ежедневное количество просмотров видео на канале составляет 3,5 миллиона, более половины из которых — просмотры сериалов 2017 года.

    С момента открытия официальный YouTube канал НТВ демонстрирует уверенный рост. В 2015 году количество просмотров видео составило 281 миллион, в 2016 — 647 миллионов, а с начала нынешнего года этот показатель уже достиг 620 миллионов.

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