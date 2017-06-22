Синоптики: лето не вернется в Москву в ближайшие дни

Синоптики просят не ждать возвращения теплого лета в Москву и Московскую область в ближайшие дни. Погода останется неустойчивой и прохладной.
Как сообщили РИА Новости в столичном метеобюро, «пока прогнозы очень неутешительные».
Из сообщения метеобюро: «Во всяком случае, до начала следующей недели, числа до 26–27 (июня) характер погоды существенно меняться не будет. Также будет преобладать неустойчивая погода с кратковременными дождями, довольно ветреная и прохладная, потому в дневные часы температура будет не более 20 градусов, что нехарактерно для последних чисел июня».
Как отметили в метеобюро, все климатические процессы в этом году идут с запозданием почти на месяц, поэтому не исключено, что настоящее летнее тепло придет в регион только в июле.
Из сообщения метеобюро: «Во всяком случае, до начала следующей недели, числа до 26–27 (июня) характер погоды существенно меняться не будет. Также будет преобладать неустойчивая погода с кратковременными дождями, довольно ветреная и прохладная, потому в дневные часы температура будет не более 20 градусов, что нехарактерно для последних чисел июня».
Как отметили в метеобюро, все климатические процессы в этом году идут с запозданием почти на месяц, поэтому не исключено, что настоящее летнее тепло придет в регион только в июле.
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