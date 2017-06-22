Глава МОК сообщил о подготовке новых санкций против РФ за Олимпиаду в Сочи

Международный олимпийский комитет собирается ввести новые антироссийские санкции за якобы существовавшие допинговые нарушения на Играх в 2014 году в Сочи.
Глава МОК Томас Бах в интервью изданию The New York Times заявил, что планируется ввести новые санкции против России. По его словам, чтобы определить, какие именно ограничения следует установить, нужно выяснить, насколько «глубоко укоренилась система манипуляций» в российском спорте. Этот вопрос будет решен не позднее октября, до начала квалификационных соревнований на Олимпиаду в Пхенчхане.
Томас Бах: «У нас сложилось впечатление, что некоторые в России думали, обращаясь к вопросам будущего, что прошлое уже забыто».
Но, по его словам, допинговая проблема в Сочи не может быть забыта, хотя, как он считает, некоторые российские чиновники пытаются игнорировать этот вопрос.
Томас Бах: «Мы ясно дали понять, что прошлое, то, что там произошло (в Сочи — ред.), должно быть подвергнуто санкциям».
Как ожидается, комиссии МОК завершат расследования в отношении России до начала Игр в Пхенчхане. Специалисты Международного олимпийского комитета занимаются перепроверкой проб россиян с Олимпиады в Сочи и изучают информацию о вмешательстве в российскую антидопинговую систему.
Томас Бах: «С одной стороны, мы видели, что президент России сказал: „Да, у нас была проблема, мы должны это признать“, а с другой — некоторые чиновники и парламентарии продолжают это игнорировать».
Напомним, независимая комиссия WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных антидопинговых нарушениях. Скандал разгорелся с новой силой после публикации доклада главы комиссии Ричарда Макларена. После обнародования первой части документа летом 2016 года российских легкоатлетов отстранили от Игр в Рио, а вся российская команда пропустила Паралимпиаду.
Вторая часть доклада была опубликована в декабре 2016 года. Россия после этого лишилась права на проведение ряда международных соревнований. В документах утверждалось, что в РФ существовала государственная система манипуляций с допинг-пробами. В Москве эти обвинения отвергли. Позднее сам Макларен признал, что в докладе есть принципиальные ошибки и снял обвинения в участии государства в системе поощрения допинга.
создать в РФ новую систему контроля за применением допинга. А СК начал расследование против бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который был одним из информаторов WADA и сейчас скрывается на территории США.
Томас Бах: «У нас сложилось впечатление, что некоторые в России думали, обращаясь к вопросам будущего, что прошлое уже забыто».
Но, по его словам, допинговая проблема в Сочи не может быть забыта, хотя, как он считает, некоторые российские чиновники пытаются игнорировать этот вопрос.
Томас Бах: «Мы ясно дали понять, что прошлое, то, что там произошло (в Сочи — ред.), должно быть подвергнуто санкциям».
Как ожидается, комиссии МОК завершат расследования в отношении России до начала Игр в Пхенчхане. Специалисты Международного олимпийского комитета занимаются перепроверкой проб россиян с Олимпиады в Сочи и изучают информацию о вмешательстве в российскую антидопинговую систему.
Томас Бах: «С одной стороны, мы видели, что президент России сказал: „Да, у нас была проблема, мы должны это признать“, а с другой — некоторые чиновники и парламентарии продолжают это игнорировать».
Напомним, независимая комиссия WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных антидопинговых нарушениях. Скандал разгорелся с новой силой после публикации доклада главы комиссии Ричарда Макларена. После обнародования первой части документа летом 2016 года российских легкоатлетов отстранили от Игр в Рио, а вся российская команда пропустила Паралимпиаду.
Вторая часть доклада была опубликована в декабре 2016 года. Россия после этого лишилась права на проведение ряда международных соревнований. В документах утверждалось, что в РФ существовала государственная система манипуляций с допинг-пробами. В Москве эти обвинения отвергли. Позднее сам Макларен признал, что в докладе есть принципиальные ошибки и снял обвинения в участии государства в системе поощрения допинга.
создать в РФ новую систему контроля за применением допинга. А СК начал расследование против бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который был одним из информаторов WADA и сейчас скрывается на территории США.
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