Популярную фитнес-модель убило устройством для взбивания сливок

Фитнес-модель и блогер из Франции Ребекка Бюргер погибла в возрасте 33 лет после взрыва сифона для приготовления взбитых сливок.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», сифон разорвался на части прямо в руках у девушки и нанес ей сильнейший удар в грудь. В результате у модели остановилось сердце.
Родственники погибшей призвали не использовать данный тип посуды. По их словам, в обращении в настоящее время находятся десятки тысяч неисправных устройств.
Ребекка Бюргер была довольно хорошо известна во Франции, на ее страницу в Facebook подписаны 55 тысяч человек, в Instagram — 156 тысяч.
Родственники погибшей призвали не использовать данный тип посуды. По их словам, в обращении в настоящее время находятся десятки тысяч неисправных устройств.
Ребекка Бюргер была довольно хорошо известна во Франции, на ее страницу в Facebook подписаны 55 тысяч человек, в Instagram — 156 тысяч.
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