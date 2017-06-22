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  • 22.06, 12:05

    Популярную фитнес-модель убило устройством для взбивания сливок

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    Популярную <nobr>фитнес-модель</nobr> убило устройством для взбивания сливок

    Популярную фитнес-модель убило устройством для взбивания сливок

    Популярную <nobr>фитнес-модель</nobr> убило устройством для взбивания сливок
  • Фото: rebeccablikes /instagram.com

    • Фитнес-модель и блогер из Франции Ребекка Бюргер погибла в возрасте 33 лет после взрыва сифона для приготовления взбитых сливок.

    Как сообщает сайт «Комсомольской правды», сифон разорвался на части прямо в руках у девушки и нанес ей сильнейший удар в грудь. В результате у модели остановилось сердце.

    Родственники погибшей призвали не использовать данный тип посуды. По их словам, в обращении в настоящее время находятся десятки тысяч неисправных устройств.

    Ребекка Бюргер была довольно хорошо известна во Франции, на ее страницу в Facebook подписаны 55 тысяч человек, в Instagram — 156 тысяч.


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