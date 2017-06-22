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  • 22.06, 12:05
    Российский фанат прорвался через оцепление, чтобы обнять Роналду. Роналду, спорт, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Российский фанат прорвался через оцепление, чтобы обнять Роналду

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    Российский фанат прорвался через оцепление, чтобы обнять Роналду

    Российский фанат прорвался через оцепление, чтобы обнять Роналду

    Российский фанат прорвался через оцепление, чтобы обнять Роналду

      После матча Кубка Конфедераций Россия — Португалия российский фанат прорвался через оцепление, чтобы обнять своего кумира Криштиану Роналду, который в тот момент выходил из автобуса.

      Все происходило у входа в отель, где остановились португальцы. Футболист такое внимание воспринял сдержанно, а эмоционального болельщика тут же оттеснила охрана.

      После инцидента Роналду подошел к собравшимся за оцеплением болельщикам и раздал им автографы. Хотя после ничьей с мексиканцами в Казани форвард внимание поклонников и журналистов проигнорировал.
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