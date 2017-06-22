Российский фанат прорвался через оцепление, чтобы обнять Роналду

После матча Кубка Конфедераций Россия — Португалия российский фанат прорвался через оцепление, чтобы обнять своего кумира Криштиану Роналду, который в тот момент выходил из автобуса.
Все происходило у входа в отель, где остановились португальцы. Футболист такое внимание воспринял сдержанно, а эмоционального болельщика тут же оттеснила охрана.
После инцидента Роналду подошел к собравшимся за оцеплением болельщикам и раздал им автографы. Хотя после ничьей с мексиканцами в Казани форвард внимание поклонников и журналистов проигнорировал.
После инцидента Роналду подошел к собравшимся за оцеплением болельщикам и раздал им автографы. Хотя после ничьей с мексиканцами в Казани форвард внимание поклонников и журналистов проигнорировал.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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