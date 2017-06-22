ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.06, 13:35
    Активность российских болельщиков впечатлила Роналду. Роналду, спорт, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Активность российских болельщиков впечатлила Роналду

    комментировать

    Активность российских болельщиков впечатлила Роналду

    Активность российских болельщиков впечатлила Роналду

      Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что победа над россиянами в матче в рамках Кубка конфедераций далась нелегко. Сказалась качественная игра хозяев поля, а также давление болельщиков, которые очень активно поддерживали свою команду на стадионе «Открытие-Арена».

      Сборная России уступила чемпионам Европы со счетом 0:1. Автором единственного гола стал все тот же Роналду. Спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе наблюдал, как и где болели за россиян.

      Если с вопросом, как болеть за обновленную сборную России в игре с чемпионами Европы, все было ясно еще до стартового свистка, то на вопрос, где болеть за главную команду страны, каждый искал свой ответ.

      На 45-тысячной «Открытие-Арене» в Москве было не протолкнуться, а в Самаре жители одного из домов установили телевизор прямо на крыше.

      Однако овации звучали в этот вечер только в адрес Игоря Акинфеева. Взяв на себя ответственность за единственный пропущенный мяч от футбольного короля, оставшуюся часть встречи — сотую игру за сборную — он провел на ура. Действия остальных игроков сборной воспринимались спокойно.

      У тренера сборной России Станислава Черчесова есть три дня на внесение тактических изменений в наигранные схемы перед ключевой встречей с мексиканцами и целый год на то, чтобы подготовиться к главному событию — домашнему чемпионату мира.
      Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

      Новости по теме

      Кубок конфедераций — 2017

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru