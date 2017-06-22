Активность российских болельщиков впечатлила Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что победа над россиянами в матче в рамках Кубка конфедераций далась нелегко. Сказалась качественная игра хозяев поля, а также давление болельщиков, которые очень активно поддерживали свою команду на стадионе
«Открытие-Арена».
Сборная России уступила чемпионам Европы со счетом 0:1. Автором единственного гола стал все тот же Роналду. Спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе наблюдал, как и где болели за россиян.
Если с вопросом, как болеть за обновленную сборную России в игре с чемпионами Европы, все было ясно еще до стартового свистка, то на вопрос, где болеть за главную команду страны, каждый искал свой ответ.
На 45-тысячной «Открытие-Арене» в Москве было не протолкнуться, а в Самаре жители одного из домов установили телевизор прямо на крыше.
Однако овации звучали в этот вечер только в адрес Игоря Акинфеева. Взяв на себя ответственность за единственный пропущенный мяч от футбольного короля, оставшуюся часть встречи — сотую игру за сборную — он провел на ура. Действия остальных игроков сборной воспринимались спокойно.
У тренера сборной России Станислава Черчесова есть три дня на внесение тактических изменений в наигранные схемы перед ключевой встречей с мексиканцами и целый год на то, чтобы подготовиться к главному событию — домашнему чемпионату мира.
Если с вопросом, как болеть за обновленную сборную России в игре с чемпионами Европы, все было ясно еще до стартового свистка, то на вопрос, где болеть за главную команду страны, каждый искал свой ответ.
На 45-тысячной «Открытие-Арене» в Москве было не протолкнуться, а в Самаре жители одного из домов установили телевизор прямо на крыше.
Однако овации звучали в этот вечер только в адрес Игоря Акинфеева. Взяв на себя ответственность за единственный пропущенный мяч от футбольного короля, оставшуюся часть встречи — сотую игру за сборную — он провел на ура. Действия остальных игроков сборной воспринимались спокойно.
У тренера сборной России Станислава Черчесова есть три дня на внесение тактических изменений в наигранные схемы перед ключевой встречей с мексиканцами и целый год на то, чтобы подготовиться к главному событию — домашнему чемпионату мира.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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