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  • 22.06, 12:05
    Цены на нефть с начала года обрушились на 20%. биржи, нефть, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Цены на нефть с начала года обрушились на 20%

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    Цены на нефть с начала года обрушились на 20%

    Цены на нефть с начала года обрушились на 20%

      Мировые цены на нефть в своем падении преодолели новые психологически важные рубежи. При этом, если бы не соглашение о сокращении добычи, нефть, вероятнее всего, сейчас была бы еще дешевле.

      Мировые цены на нефть изучают все новые глубины. Марка Brent опустилась ниже 45 долларов за баррель впервые с ноября. С начала года цены упали уже на 20%, и аналитики не видят факторов, которые могли бы серьезно поддержать котировки.

      Накануне пришли две новости, которые должны были заставить нефть дорожать. Во-первых, на прошлой неделе сократились запасы в США. Во-вторых, министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что страны ОПЕК ведут переговоры о том, чтобы, возможно, еще сильнее сократить добычу.

      Но игроки все это игнорируют. Их куда больше волнует растущая добыча в Ливии и Нигерии и тот факт, что сланцевые компании в США, похоже, приспособились к ценам ниже 50 долларов. А это значит, что переизбыток нефти, который уже три года затапливает рынок, заметно сокращаться не будет.

      И как-то символично на этом фоне выглядит, что наследным принцем в Саудовской Аравии — ведущем мировом нефтедобытчике — назначен 31-летний Мохаммед бин Салман, который собирается реформировать нефтяную отрасль страны и вообще сократить зависимость Саудовской Аравии от нефти.

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