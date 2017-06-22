НТВ покажет «Зимний вечер в Гаграх»

Главный герой фильма Алексей Беглов (Евгений Евстигнеев), некогда знаменитый танцор-чечёточник, кумир публики, живет ныне скромно и незаметно. Теперь он репетитор балетной труппы эстрадного ансамбля.Однажды все меняется: к старому артисту словно возвращается молодость. Так на него подействовала встреча с несколько странным молодым человеком Аркадием (Александр Панкратов-Чёрный), который, несмотря на перенесенный перелом ноги, попросил Беглова научить его «бить степ».Александр Панкратов-Чёрный поделился воспоминаниями о съемках фильма.: «Над этой картиной было приятно работать и ответственно, потому что, когда мы закончили фильм „Мы из джаза“, мы похоронили удивительного человека — Быстрова Алексея, который нас со Скляром и Леночкой Цыплаковой учил танцевать чечётку. Мы узнали его биографию и прочее, но он никогда ни на что не жаловался, говорил, что у него жена была какая-то великая актриса большого театра, что дочка дипломат. Что-то такое он нам все время рассказывал. И просто мы собрались узким кругом помянуть этого удивительного человека, а у Карена Шахназарова с Сашей Бородянским родилась идея: а почему бы не снять фильм в память этого простого и скромного человека?. И они написали этот сценарий. А то, что меня пригласили, да еще и работать с Евгением Александровичем Евстигнеевым, для меня это было, как говорится, божьим подарком. Поэтому работалось очень легко, и я говорю ответственно, потому что мы понимали, что фильм посвящен нашему соратнику и товарищу, другу. Может быть, поэтому картина получилась такой человечной, с юмором и очень острая, и народ ее полюбил. Очень много приходило писем замечательных от зрителей, которые просто восхищались и игрой Евгения Александровича, да и вообще актерами. Про себя молчу (смеется)».