Минобороны опубликовало уникальные архивные документы о Великой Отечественной войне

В начале
60-х советские военачальники, среди которых были маршал Иван Баграмян и замначальника разведштаба Прибалтийского военного округа Кузьма Деревянко, подробно описали первые дни Великой Отечественной войны.
Они рассказали о состоянии армии накануне боевых действий, о степени готовности к обороне и об обстановке, в которой части и соединения впервые вступили в бой с немецко-фашистскими войсками.
Долгое время около 100 страниц воспоминаний находились под грифом «секретно». Их обнародовали только сегодня. Увидеть документы можно в специальном разделе на сайте министерства обороны.
Долгое время около 100 страниц воспоминаний находились под грифом «секретно». Их обнародовали только сегодня. Увидеть документы можно в специальном разделе на сайте министерства обороны.
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