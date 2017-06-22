Суд присяжных
ТВ-Эфир
Суд присяжных
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.06, 12:04
    Минобороны опубликовало уникальные архивные документы о Великой Отечественной войне. Великая Отечественная война, Минобороны РФ, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Минобороны опубликовало уникальные архивные документы о Великой Отечественной войне

    комментировать
    Минобороны опубликовало уникальные архивные документы о Великой Отечественной войне

    Минобороны опубликовало уникальные архивные документы о Великой Отечественной войне

    Минобороны опубликовало уникальные архивные документы о Великой Отечественной войне

      В начале 60-х советские военачальники, среди которых были маршал Иван Баграмян и замначальника разведштаба Прибалтийского военного округа Кузьма Деревянко, подробно описали первые дни Великой Отечественной войны.

      Они рассказали о состоянии армии накануне боевых действий, о степени готовности к обороне и об обстановке, в которой части и соединения впервые вступили в бой с немецко-фашистскими войсками.

      Долгое время около 100 страниц воспоминаний находились под грифом «секретно». Их обнародовали только сегодня. Увидеть документы можно в специальном разделе на сайте министерства обороны.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru