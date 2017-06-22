Петербуржцы в День памяти и скорби зажгли свечи на набережной Фонтанки

В России сегодня — День памяти и скорби: 76 лет назад началась Великая Отечественная война. К памятным акциям присоединилась вся страна.
Жители Петербурга в четыре утра принесли зажженные свечи к мемориальному камню на набережной Фонтанки. Именно там ленинградцы в дни блокады брали воду. Кто-то пришел с портретами своих отцов и дедов, участвовавших в Великой Отечественной.
В Севастополе, который 76 лет назад стал одной из первых целей авиации фашистов, из огней составили пятиконечную звезду. К собравшимся обратился ветеран, участник освобождения Польши и Берлинской операции Василий Малявин.
Тысячи человек с зажженными свечами прошли минувшей ночью по центру Екатеринбурга и выложили из них слово «помним».
В Севастополе, который 76 лет назад стал одной из первых целей авиации фашистов, из огней составили пятиконечную звезду. К собравшимся обратился ветеран, участник освобождения Польши и Берлинской операции Василий Малявин.
Тысячи человек с зажженными свечами прошли минувшей ночью по центру Екатеринбурга и выложили из них слово «помним».
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