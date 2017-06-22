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  • 22.06, 12:05
    К Вечному огню в Брестской крепости возложили венки. Белоруссия, Великая Отечественная война, история, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    К Вечному огню в Брестской крепости возложили венки

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    К Вечному огню в Брестской крепости возложили венки

    К Вечному огню в Брестской крепости возложили венки

    К Вечному огню в Брестской крепости возложили венки

      Сегодня — один из самых трагических дней в истории нашей страны. 76 лет назад началась Великая Отечественная. Четыре года лишений и ужасов войны унесли жизни почти 30 миллионов советских граждан.

      Памятные акции начались еще накануне, причем не только в России.

      Первые залпы войны обрушились на Брестскую крепость. Минувшей ночью к Вечному огню у монумента защитникам возложили венки. На экране показали хронику военных лет.

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