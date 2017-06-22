К Вечному огню в Брестской крепости возложили венки

Сегодня — один из самых трагических дней в истории нашей страны. 76 лет назад началась Великая Отечественная. Четыре года лишений и ужасов войны унесли жизни почти 30 миллионов советских граждан.

Памятные акции начались еще накануне, причем не только в России.



Первые залпы войны обрушились на Брестскую крепость. Минувшей ночью к Вечному огню у монумента защитникам возложили венки. На экране показали хронику военных лет.