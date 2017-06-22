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  • 22.06, 12:05

    СМИ: Белый дом призвал конгресс США ослабить санкции против РФ

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    СМИ: Белый дом призвал конгресс США ослабить санкции против РФ

    СМИ: Белый дом призвал конгресс США ослабить санкции против РФ

    Администрация Трампа ведет переговоры с палатой представителей конгресса, чтобы та внесла изменения в принятый сенатом законопроект о санкциях в отношении России.

    Об этом пишет газета The New York Times. По данным издания, Белый дом предпринимает меры, чтобы палата представителей «ослабила законопроект», который позволяет конгрессу США в будущем блокировать любые действия президента Дональда Трампа по снятию санкций с Москвы.

    Газета пишет, что усилия Белого дома направлены на то, чтобы препятствовать «неуклюжей и наносящей политический урон борьбе по поводу права вето между администрацией Трампа и контролируемым республиканцами конгрессом».

    The New York Times утверждает, что палата представителей, которая обычно критически настроена по отношению к России, сейчас столкнулась со сложным выбором. Она колеблется между демонстрацией своей жесткой линии касательно Москвы и стремлением избежать конфронтации с президентом Трампом.

    Отметим, что ранее глава комитета по доходам и расходам палаты, республиканец Кевин Брейди внес процедурное возражение по законопроекту. Это, по сути, ставит барьер на прохождении документа и может привести к его переработке.

    Согласно конституции, все законопроекты, связанные с доходами государства, сначала должны быть рассмотрены палатой представителей. Но закон об антироссийских санкциях изначально рассмотрели в сенате и только затем отправили в палату представителей.

    Напомним, сенат на прошлой неделе принял новый законопроект о санкциях против России. В том же законопроекте содержится решение о новых санкциях против Ирана, что в результате осложняет для Трампа возможный отказ подписать документ.

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