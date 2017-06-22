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  • 22.06, 12:04
    В «Современнике» отмечают 45-летие пребывания Галины Волчек на посту руководителя театра. Москва, знаменитости, памятные даты, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В «Современнике» отмечают 45-летие пребывания Галины Волчек на посту руководителя театра

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    В «Современнике» отмечают <nobr>45-летие</nobr> пребывания Галины Волчек на посту руководителя театра

    В «Современнике» отмечают 45-летие пребывания Галины Волчек на посту руководителя театра

    В «Современнике» отмечают <nobr>45-летие</nobr> пребывания Галины Волчек на посту руководителя театра

      В театре «Современник» отметили важную дату — ровно 45 лет назад его возглавила Галина Волчек.

      Как рассказали ее коллеги, она не любит публичных чествований в свой адрес, но на этот раз театру все же удалось уговорить ее отметить знаковое событие. В «Современнике» устроили творческий вечер, во время которого Галина Борисовна ответила на многочисленные вопросы зрителей.

      Волчек возглавила театр, бывший одним символов оттепели, в 1972 году, и за это время поставила 35 спектаклей, работу над которыми считает самыми счастливыми днями в своей жизни.

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