Пропавшую в Чувашии школьницу нашли мертвой

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело
11-летней девочки, поиски которой велись в Чувашии почти неделю. Подозреваемый в ее убийстве задержан.
Ранее сообщалось, что 16 июня в правоохранительные органы обратилась жительница Цивильска с заявлением о пропаже 11-летней дочери. Последний раз ребенка видели недалеко от дома около 17:00 мск 15 июня, когда она гуляла на улице. Домой девочка не вернулась.
Как сообщает СУ СК Республике Чувашия, «в ходе проведенных неотложных масштабных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий была истребована информация обо всех владельцах гаражей, расположенных в зоне поиска девочки».
Из сообщения СУ СК Республике Чувашия: «В ходе дополнительно проведенного осмотра находящихся в их пользовании гаражей тело девочки было обнаружено с признаками насильственной смерти. В последующем был задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Им является 23-летний житель Цивильска».
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства убийства. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
Как сообщает СУ СК Республике Чувашия, «в ходе проведенных неотложных масштабных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий была истребована информация обо всех владельцах гаражей, расположенных в зоне поиска девочки».
Из сообщения СУ СК Республике Чувашия: «В ходе дополнительно проведенного осмотра находящихся в их пользовании гаражей тело девочки было обнаружено с признаками насильственной смерти. В последующем был задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Им является 23-летний житель Цивильска».
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства убийства. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
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