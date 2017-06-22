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  • 22.06, 12:04

    Пропавшую в Чувашии школьницу нашли мертвой

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    Пропавшую в Чувашии школьницу нашли мертвой

    Пропавшую в Чувашии школьницу нашли мертвой

    Пропавшую в Чувашии школьницу нашли мертвой
  • Фото: 21.мвд.рф

    • Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 11-летней девочки, поиски которой велись в Чувашии почти неделю. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

    Ранее сообщалось, что 16 июня в правоохранительные органы обратилась жительница Цивильска с заявлением о пропаже 11-летней дочери. Последний раз ребенка видели недалеко от дома около 17:00 мск 15 июня, когда она гуляла на улице. Домой девочка не вернулась.

    Как сообщает СУ СК Республике Чувашия, «в ходе проведенных неотложных масштабных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий была истребована информация обо всех владельцах гаражей, расположенных в зоне поиска девочки».

    Из сообщения СУ СК Республике Чувашия: «В ходе дополнительно проведенного осмотра находящихся в их пользовании гаражей тело девочки было обнаружено с признаками насильственной смерти. В последующем был задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Им является 23-летний житель Цивильска».

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства убийства. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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