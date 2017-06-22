Российские летчики уничтожили базу условных боевиков в горах Киргизии

В Киргизии российские летчики открыли охоту на условных боевиков.

Во время учений на полигоне «Эдельвейс» на берегах озера Иссык-Куль экипажи имитировали штурм горной базы незаконных вооруженных бандформирований.



Воздушную атаку провели на малой высоте и невысокой скорости. Обнаружив огневые точки и командные пункты террористов, летчики уничтожили условного противника с помощью пушек, авиабомб и ракет.