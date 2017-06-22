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  • 22.06, 09:02
    Российские летчики уничтожили базу условных боевиков в горах Киргизии. Киргизия, авиация, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Российские летчики уничтожили базу условных боевиков в горах Киргизии

    1 комментарий

    Российские летчики уничтожили базу условных боевиков в горах Киргизии

    Российские летчики уничтожили базу условных боевиков в горах Киргизии

      В Киргизии российские летчики открыли охоту на условных боевиков.

      Во время учений на полигоне «Эдельвейс» на берегах озера Иссык-Куль экипажи имитировали штурм горной базы незаконных вооруженных бандформирований.

      Воздушную атаку провели на малой высоте и невысокой скорости. Обнаружив огневые точки и командные пункты террористов, летчики уничтожили условного противника с помощью пушек, авиабомб и ракет.

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