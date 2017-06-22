Солист Bad Boys Blue записал видеообращение к томским врачам

Солист группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни поблагодарил томских врачей, принимавших участие в его лечении после аварии на трассе Новосибирск — Томск в марте текущего года.
Свое видеообращение музыкант записал в Варшаве и отправил в департамент здравоохранения Томской области, приурочив ко Дню медицинского работника.
В сообщении, которое цитирует администрация Томской области, МакИнерни говорит, что он практически здоров и в скором времени планирует расстаться с костылями.
Джон МакИнернм: «Здравствуйте все! Это Джон из Bad Boys Blue! Как вы можете видеть, я выздоравливаю, мне становится лучше. Надеюсь, что скоро я смогу ходить без костылей. Благодарю докторов, медсестер — всех, кто участвовал в моем лечении. Всего хорошего».
прооперировали. После операции МакИнери перевели в областную клиническую больницу. В общей сложности он пробыл в Томске три недели, после чего улетел на дальнейшую реабилитацию в Варшаву.
В сообщении, которое цитирует администрация Томской области, МакИнерни говорит, что он практически здоров и в скором времени планирует расстаться с костылями.
Джон МакИнернм: «Здравствуйте все! Это Джон из Bad Boys Blue! Как вы можете видеть, я выздоравливаю, мне становится лучше. Надеюсь, что скоро я смогу ходить без костылей. Благодарю докторов, медсестер — всех, кто участвовал в моем лечении. Всего хорошего».
прооперировали. После операции МакИнери перевели в областную клиническую больницу. В общей сложности он пробыл в Томске три недели, после чего улетел на дальнейшую реабилитацию в Варшаву.
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