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  • 22.06, 09:02

    «Рвется в бой»: администрация Кемеровской области опровергла слухи об отставке Тулеева

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    «Рвется в бой»: администрация Кемеровской области опровергла слухи об отставке Тулеева

    «Рвется в бой»: администрация Кемеровской области опровергла слухи об отставке Тулеева

    Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев проходит курс реабилитации после операции на позвоночнике и покидать пост главы региона не собирается, заявили в администрации области.

    И. о. начальника главного управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области Алексей Доронгов подчеркнул, что Аман Тулеев заявление об отставки не писал и «рвется в бой». По его словам, губернатор находится в городской больнице в городе Кемерово.

    В свою очередь заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам здравоохранения Валерий Цой уточнил, что в больнице Тулеев находится с 11 июня, и на сегодняшний день его состояние оценивается как стабильное. Операция, по словам чиновника, была плановой.

    Валерий Цой: «Со стороны всех органов и систем нет нарушений никаких жизненно важных функций. Операцию провели по плановым показаниям. Еще в октябре 2016 года было назначено плановое оперативное лечение. Аман Гумирович в силу своего рабочего графика перенес ее на семь месяцев, совместив с отпуском. Операция сложная, с использованием металлоконструкций. В процессе оперативного вмешательства было принято решение об увеличении его объёмов. Поэтому операция длилась практически девять часов».

    Ранее стало известно, что Тулеев 22 мая ушел в десятидневный отпуск. Затем отпуск продлили до 16 июня, а потом — еще на 10 дней. Обязанности Тулеева продолжил исполнять его первый заместитель Владимир Чернов.

    В связи с длительным отсутствием Тулеева поползли слухи о его скорой отставке. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не располагает какой-либо информацией об отставке губернатора. А глава Новокузнецка Сергей Кузнецов назвал подобные сообщения СМИ сплетнями и надуманными фактами.

    Аман Тулеев занимает пост губернатора Кемеровской области с 1 июля 1997 года.

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