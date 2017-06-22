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  • 22.06, 09:02

    Жертвами экстремальной жары в США стали 4 человека

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    Жертвами экстремальной жары в США стали 4 человека

    Жертвами экстремальной жары в США стали 4 человека

    На западе США несколько человек погибли от обезвоживания, не рассчитав свои силы в условиях крайне жаркой погоды.

    В американском штате Нью-Мексико обнаружены тела 57-летнего мужчины и его 21-летнего сына, которые погибли, не рассчитав свои силы во время прогулки по горным тропам в Национальном парка Карлсбад, пишет ТАСС.

    Еще два человека погибли в Калифорнии. Это пожилые люди: 72-летний мужчина и 87-летняя женщина. В обоих случаях причиной смерти стало обезвоживание организма.

    По данным Национальной метеорологической службы США, в прошлые выходные жара в калифорнийских городах приблизилась к рекордным отметкам.

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