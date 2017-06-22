Полы дети мыть не должны: Путин обсудил с учителями трудовое воспитание школьников

Трудовое воспитание школьников и зарплаты педагогов: Владимир Путин ответил на наиболее острые вопросы учителей.
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Россия должна сохранить свою идентичность, но остаться частью глобального мира, чрезмерная изоляция может навредить. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с учителями. Накануне президент России пообщался с 25 классными руководителями. Речь шла о новых тенденциях в образовании, ЕГЭ и нравственном воспитании детей. По словам президента, нельзя допустить утраты патриотизма, это первый шаг к глобальной катастрофе. Спросили Путина и о зарплатах учителей.
Владимир Путин, президент РФ: «Это исключительно моя инициатива, никто не подсказал в правительстве. Это я придумал поднять зарплату учителя до средней по региону. Мне приходится просто „с дубиной“ следить, чтобы это обеспечивали, я поквартально слежу. Конечно, бывают сбои, но в целом мы по стране это выдерживаем».
Педагоги также попросили вернуть в классы трудовое воспитание, чтобы привить детям уважение к труду. Президент идею поддержал, но подчеркнул, что детей надо привлекать именно к творческому труду, и что речь при этом не должна идти об эксплуатации школьников: «полы дети мыть не должны». По словам Путина, трудовое воспитание не должно становиться поводом для экономии школами средств, а полы должны мыть те, кто получает за это зарплату.
провел встречу с учителями, которые вели выпускные классы. Были приглашены 25 классных руководителей из разных регионов страны.
Владимир Путин, президент РФ: «Это исключительно моя инициатива, никто не подсказал в правительстве. Это я придумал поднять зарплату учителя до средней по региону. Мне приходится просто „с дубиной“ следить, чтобы это обеспечивали, я поквартально слежу. Конечно, бывают сбои, но в целом мы по стране это выдерживаем».
Педагоги также попросили вернуть в классы трудовое воспитание, чтобы привить детям уважение к труду. Президент идею поддержал, но подчеркнул, что детей надо привлекать именно к творческому труду, и что речь при этом не должна идти об эксплуатации школьников: «полы дети мыть не должны». По словам Путина, трудовое воспитание не должно становиться поводом для экономии школами средств, а полы должны мыть те, кто получает за это зарплату.
провел встречу с учителями, которые вели выпускные классы. Были приглашены 25 классных руководителей из разных регионов страны.
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