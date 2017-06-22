Ведущий BBC 4 минуты молчал в прямом эфире

Четыре минуты неловкости пришлось пережить Хью Эдвардсу — ведущему вечерней программы новостей на телеканале BBC. А вот зрителям эти минуты показались весьма увлекательными.

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Сразу после начала информационной программы Хью Эдвардс просто молчал. Как позже объяснила пресс-служба британского телеканала ВВС, произошел сбой со звуком. Пока за кадром специалисты пытались устранить проблему, Эдвардс мужественно старался выглядеть невозмутимым. Но уже через минуту заерзал, начал менять позу, постукивать пальцами по столу, хмурить брови и что-то искать в компьютере.



Под конец нервы все-таки сдали, Эдвардс начал что-то писать. Судя по его грозному виду, ведущий вносил в черный список звукоинженеров и всех, кто обслуживает эфир.



На пятой минуте звук появился, Эдвардс извинился за технические неполадки и все-таки начал программу.



Зрители ВВС, между тем, сразу же начали выдвигать в соцсетях свои остроумные версии случившегося. Упоминались, в том числе, «сбой Матрицы» и «атака русских хакеров».

