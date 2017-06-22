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  • 22.06, 07:32
    «Хлебное перемирие» в Донбассе вступит в силу в полночь 24 июня. Украина, войны и вооруженные конфликты, перемирие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Хлебное перемирие» в Донбассе вступит в силу в полночь 24 июня

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    «Хлебное перемирие» в Донбассе вступит в силу в полночь 24 июня

    «Хлебное перемирие» в Донбассе вступит в силу в полночь 24 июня

      В Минске участники контактной группы сделали еще одну попытку договориться о прекращении огня на линии соприкосновения в Донбассе.

      Режим тишины объявлен на время сбора урожая: с 24-го июня до конца августа. Этот период назвали «хлебным перемирием». Участники переговоров признают, что нужны действенные механизмы поддержания перемирия, оно уже не раз срывалось, из-за чего страдали, в том числе, и наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ.

      Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ: «Подобные инциденты недопустимы. Очевидно, что все стороны несут ответственность за свободу и передвижение сотрудников миссии».

      О «хлебном перемирии» и вопросах безопасности для участников мониторинговой миссии говорили и в Донецке. По словам заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга, наблюдатели стали свидетелями того, что до сих пор не устранены мины и неразорвавшиеся снаряды, создающие преграды мирному населению, в том числе и в период сбора урожая.

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