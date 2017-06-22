«Хлебное перемирие» в Донбассе вступит в силу в полночь 24 июня

В Минске участники контактной группы сделали еще одну попытку договориться о прекращении огня на линии соприкосновения в Донбассе.
Режим тишины объявлен на время сбора урожая: с 24-го июня до конца августа. Этот период назвали «хлебным перемирием». Участники переговоров признают, что нужны действенные механизмы поддержания перемирия, оно уже не раз срывалось, из-за чего страдали, в том числе, и наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ.
Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ: «Подобные инциденты недопустимы. Очевидно, что все стороны несут ответственность за свободу и передвижение сотрудников миссии».
О «хлебном перемирии» и вопросах безопасности для участников мониторинговой миссии говорили и в Донецке. По словам заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга, наблюдатели стали свидетелями того, что до сих пор не устранены мины и неразорвавшиеся снаряды, создающие преграды мирному населению, в том числе и в период сбора урожая.
Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ: «Подобные инциденты недопустимы. Очевидно, что все стороны несут ответственность за свободу и передвижение сотрудников миссии».
О «хлебном перемирии» и вопросах безопасности для участников мониторинговой миссии говорили и в Донецке. По словам заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга, наблюдатели стали свидетелями того, что до сих пор не устранены мины и неразорвавшиеся снаряды, создающие преграды мирному населению, в том числе и в период сбора урожая.
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