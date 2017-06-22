В России 22 июня отмечают День памяти и скорби

В день начала Великой Отечественной войны во всех регионах России проходят траурные мероприятия.

Сегодня один из самых трагических дней в истории России: 76 лет назад началась Великая Отечественная война. Четыре года сражений, лишений и ужасов войны унесли жизни почти 30 миллионов советских людей.



Эта дата не была официально отмечена в календаре до 1992 года, когда 22 июня объявили Днем памяти защитников Отечества, а с 1996 года — Днем памяти и скорби.



Сегодня по всей стране приспущены государственные флаги. В память о погибших зажигают свечи. В Волгограде, который стал одним из символов героизма советских воинов, участники акции и ветераны Великой Отечественной собрались у подножия Мамаева Кургана. Знаменитую статую «Родина-мать зовет» специально подсветили так, что казалось, будто она движется. Собравшиеся исполнили песню, с которой красноармейцы уходили на фронт.



В центре Екатеринбурга тысячи человек накануне вечером прошли с зажженными свечами по центру города, а затем выложили из них слово «помним».



К ежегодной традиционной акции «Свеча памяти» присоединятся все регионы России. В Москве поминальный огонь зажгли в Елоховском соборе. А на Крымской набережной горели 1418 свечей — по числу военных дней.