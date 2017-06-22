Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.06, 07:32
    В России 22 июня отмечают День памяти и скорби. Великая Отечественная война, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В России 22 июня отмечают День памяти и скорби

    комментировать
    В России 22 июня отмечают День памяти и скорби

    В России 22 июня отмечают День памяти и скорби

    В России 22 июня отмечают День памяти и скорби

      В день начала Великой Отечественной войны во всех регионах России проходят траурные мероприятия.

      Сегодня один из самых трагических дней в истории России: 76 лет назад началась Великая Отечественная война. Четыре года сражений, лишений и ужасов войны унесли жизни почти 30 миллионов советских людей.

      Эта дата не была официально отмечена в календаре до 1992 года, когда 22 июня объявили Днем памяти защитников Отечества, а с 1996 года — Днем памяти и скорби.

      Сегодня по всей стране приспущены государственные флаги. В память о погибших зажигают свечи. В Волгограде, который стал одним из символов героизма советских воинов, участники акции и ветераны Великой Отечественной собрались у подножия Мамаева Кургана. Знаменитую статую «Родина-мать зовет» специально подсветили так, что казалось, будто она движется. Собравшиеся исполнили песню, с которой красноармейцы уходили на фронт.

      В центре Екатеринбурга тысячи человек накануне вечером прошли с зажженными свечами по центру города, а затем выложили из них слово «помним».

      К ежегодной традиционной акции «Свеча памяти» присоединятся все регионы России. В Москве поминальный огонь зажгли в Елоховском соборе. А на Крымской набережной горели 1418 свечей — по числу военных дней.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru