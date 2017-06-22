Пентагон потратил 94 млн долларов на лесной камуфляж для Афганистана

Американские СМИ уличили Минобороны США в приобретении дорогостоящей формы для полиции Афганистана, предназначенной для действий в лесистой местности.
Как пишет Newsweek, Пентагон потратил 94 млн долларов на закупку камуфляжной формы для полиции Афганистана у компании HyperStealth.
При выборе модели формы министру обороны Афганистана понравилась яркая расцветка камуфляжной формы, созданной специально для лесной местности. В Минобороны США с 2007 года выделили на эти цели 94 млн долларов. Примечательно, что лес можно встретить только на 2% территории Афганистана.
Издание ссылается на доклад инспекции правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане, в котором также говорится, что форма закупалась с индивидуальной патентованной компанией HyperStealth камуфляжной расцветкой, которая стоит значительно дороже стандартной.
При выборе модели формы министру обороны Афганистана понравилась яркая расцветка камуфляжной формы, созданной специально для лесной местности. В Минобороны США с 2007 года выделили на эти цели 94 млн долларов. Примечательно, что лес можно встретить только на 2% территории Афганистана.
Издание ссылается на доклад инспекции правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане, в котором также говорится, что форма закупалась с индивидуальной патентованной компанией HyperStealth камуфляжной расцветкой, которая стоит значительно дороже стандартной.
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