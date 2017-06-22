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  • 22.06, 06:00

    Пентагон потратил 94 млн долларов на лесной камуфляж для Афганистана

    1 комментарий

    Пентагон потратил 94 млн долларов на лесной камуфляж для Афганистана

    Пентагон потратил 94 млн долларов на лесной камуфляж для Афганистана

    Американские СМИ уличили Минобороны США в приобретении дорогостоящей формы для полиции Афганистана, предназначенной для действий в лесистой местности.

    Как пишет Newsweek, Пентагон потратил 94 млн долларов на закупку камуфляжной формы для полиции Афганистана у компании HyperStealth.

    При выборе модели формы министру обороны Афганистана понравилась яркая расцветка камуфляжной формы, созданной специально для лесной местности. В Минобороны США с 2007 года выделили на эти цели 94 млн долларов. Примечательно, что лес можно встретить только на 2% территории Афганистана.

    Издание ссылается на доклад инспекции правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане, в котором также говорится, что форма закупалась с индивидуальной патентованной компанией HyperStealth камуфляжной расцветкой, которая стоит значительно дороже стандартной.


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