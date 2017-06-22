Трамп продлил на год санкции США против КНДР

Президент США уведомил Конгресс о продлении санкций в отношении Северной Кореи.
Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп решил продлить на год срок действия различных односторонних американских санкций в отношении КНДР.
Большая часть ограничительных мер в отношении КНДР была введена указами президента США Барака Обамы с 2010 по 2016 годы. В числе этих санкций, например, блокирование ряда замороженных активов КНДР. Срок действия этих санкций истекал 26 июня текущего года. Трамп продлил его действие еще на один год, пишет ТАСС.
В направленном В Конгресс документе говорится, что «действия и политика Пхеньяна по-прежнему представляют собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США».
Большая часть ограничительных мер в отношении КНДР была введена указами президента США Барака Обамы с 2010 по 2016 годы. В числе этих санкций, например, блокирование ряда замороженных активов КНДР. Срок действия этих санкций истекал 26 июня текущего года. Трамп продлил его действие еще на один год, пишет ТАСС.
В направленном В Конгресс документе говорится, что «действия и политика Пхеньяна по-прежнему представляют собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США».
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