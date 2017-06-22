Дознаватель
ТВ-Эфир
Дознаватель
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.06, 04:30

    Трамп продлил на год санкции США против КНДР

    комментировать

    Трамп продлил на год санкции США против КНДР

    Трамп продлил на год санкции США против КНДР

    Президент США уведомил Конгресс о продлении санкций в отношении Северной Кореи.

    Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп решил продлить на год срок действия различных односторонних американских санкций в отношении КНДР.

    Большая часть ограничительных мер в отношении КНДР была введена указами президента США Барака Обамы с 2010 по 2016 годы. В числе этих санкций, например, блокирование ряда замороженных активов КНДР. Срок действия этих санкций истекал 26 июня текущего года. Трамп продлил его действие еще на один год, пишет ТАСС.

    В направленном В Конгресс документе говорится, что «действия и политика Пхеньяна по-прежнему представляют собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru