Какие появились новые методы мошенничества: расследование НТВ

Как не достать из банкомата подделку? Каких уличных аппаратов стоит избегать?
Центробанк включился в дискуссию по поводу новой смелой инициативы: перевозить наличные деньги при помощи дронов. Этот проект, как считают специалисты, может заметно удешевить процесс инкассации. Но и риск велик: мошенники наверняка отреагируют на воздушное нововведение. О новых способах мошенничества в Интернете репортаж корреспондента НТВ Алексея Квашенкина.
С 18 июня мошенники под видом онлайн-сервиса заказа такси уже обманули порядка 50 тысяч человек во всем мире. В обмен на скидку на поездку они просили ввести данные банковской карты. Результат очевиден: ни скидок, ни денег на карте.
Это редкий случай, когда о новом виде мошенничества можно предупредить заранее: в России эту схему еще не освоили, но, по мнению экспертов, это вопрос нескольких часов.
Алексей Оськин, руководитель отдела технического маркетинга антивирусной компании: «Эту схему очень легко можно переделать на другие языки, включая русский, и запустить эту рассылку в России. Поэтому пользователям надо быть очень осторожными».
Центробанк объявил о новой напасти: мошенники навострились сбывать фальшивые купюры через банкоматы с функцией приема денег.
Владимир Димиденко, начальник управления автоматизации процессов наличного денежного обращения банка России: «Основные риски возникают у тех банков, которые используют устаревшие модели банкнотоприемного оборудования».
Этот вид мошенничества, конечно, серьезная головная боль для самих банков, но есть один нюанс. Современный банкомат, принимая купюры, складывает их в отдельный контейнер, и потом денежные знаки проверяет сам банк. Но в моделях, которые облюбовали фальшивомонетчики, принятые машиной деньги попадают в то же хранилище, откуда банкомат их выдает. И тогда на руках клиента вполне может оказаться резаная бумага вместо банкноты.
Но чаще всего цель мошенников — ограбить не машину, а обычного человека. В центре Праги специалист по безопасности Бенджамин Тедеско обнаруживает подозрительную деталь на банковском автомате. Это замаскированное устройство называется скиммер. Они создаются мошенниками специально под каждый конкретный банкомат, чтобы быть максимально незаметными.
Сергей Голованов, антивирусный эксперт: «Когда карточка вставляется в банкомат, номер карты, фамилия и имя владельца тут же становятся известны злоумышленникам».
Пин-код тоже считывается фальшивой накладкой на клавиатуру или миниатюрной камерой, которую сложно заметить. Что должно насторожить: следы клея, неплотно прилегающие детали. Скиммеры чаще всего ставятся на уличные банкоматы.
Судя по сайтам, которые продают нелегальное оборудование, появились и гораздо более опасные устройства под названием «шиммеры». Они меньше, более мощные, их невозможно определить визуально. Устройство прячут в щели картоприемника.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
С 18 июня мошенники под видом онлайн-сервиса заказа такси уже обманули порядка 50 тысяч человек во всем мире. В обмен на скидку на поездку они просили ввести данные банковской карты. Результат очевиден: ни скидок, ни денег на карте.
Это редкий случай, когда о новом виде мошенничества можно предупредить заранее: в России эту схему еще не освоили, но, по мнению экспертов, это вопрос нескольких часов.
Алексей Оськин, руководитель отдела технического маркетинга антивирусной компании: «Эту схему очень легко можно переделать на другие языки, включая русский, и запустить эту рассылку в России. Поэтому пользователям надо быть очень осторожными».
Центробанк объявил о новой напасти: мошенники навострились сбывать фальшивые купюры через банкоматы с функцией приема денег.
Владимир Димиденко, начальник управления автоматизации процессов наличного денежного обращения банка России: «Основные риски возникают у тех банков, которые используют устаревшие модели банкнотоприемного оборудования».
Этот вид мошенничества, конечно, серьезная головная боль для самих банков, но есть один нюанс. Современный банкомат, принимая купюры, складывает их в отдельный контейнер, и потом денежные знаки проверяет сам банк. Но в моделях, которые облюбовали фальшивомонетчики, принятые машиной деньги попадают в то же хранилище, откуда банкомат их выдает. И тогда на руках клиента вполне может оказаться резаная бумага вместо банкноты.
Но чаще всего цель мошенников — ограбить не машину, а обычного человека. В центре Праги специалист по безопасности Бенджамин Тедеско обнаруживает подозрительную деталь на банковском автомате. Это замаскированное устройство называется скиммер. Они создаются мошенниками специально под каждый конкретный банкомат, чтобы быть максимально незаметными.
Сергей Голованов, антивирусный эксперт: «Когда карточка вставляется в банкомат, номер карты, фамилия и имя владельца тут же становятся известны злоумышленникам».
Пин-код тоже считывается фальшивой накладкой на клавиатуру или миниатюрной камерой, которую сложно заметить. Что должно насторожить: следы клея, неплотно прилегающие детали. Скиммеры чаще всего ставятся на уличные банкоматы.
Судя по сайтам, которые продают нелегальное оборудование, появились и гораздо более опасные устройства под названием «шиммеры». Они меньше, более мощные, их невозможно определить визуально. Устройство прячут в щели картоприемника.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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