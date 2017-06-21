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  • 21.06, 23:58

    В Архангельской области пылает жилой многоквартирный дом

    2 комментария

    В Архангельской области пылает жилой многоквартирный дом

    В Архангельской области пылает жилой многоквартирный дом

    Площадь пожара в жилом доме в Архангельской области превысила 500 квадратных метров.

    Как пишет РИА Новости, пожар начался в среду вечером в жилом двухэтажном многоквартирном доме в поселке Фроловская на улице Береговая. Загорелся двухэтажный трехподъездный деревянный жилой дом.

    Площадь пожара составляет около 520 квадратных метров. Из горящего дома эвакуированы 24 жильца, включая четверых детей. Сообщается об одном пострадавшем.

    В настоящее время пожар локализован. Причины возникновения возгорания будут установлены после завершения тушения пожара.

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