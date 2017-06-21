Майор Соколов. Игра без правил
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  • 21.06, 22:27

    В Техасе разбился истребитель ВВС США

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    В Техасе разбился истребитель ВВС США

    В Техасе разбился истребитель ВВС США

    При взлете с военной базы в Хьюстоне разбился американский истребитель F-16 с боекомплектом.

    Как передает телеканал CBS, истребитель F-16 ВВС США разбился при взлете с военной базе в Хьюстоне.

    Пилот успел катапультироваться. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

    Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. На месте крушения военного самолета, оснащенного боекомплектом, начался пожар. В связи с этим проведена эвакуация людей с аэродрома, а также из жилых домов, находящихся на расстоянии до 1,5 километров от места авиакатастрофы.

    В настоящее время на месте работают пожарные, которые тушат обломки военного самолета. Местные СМИ публикуют первые кадры с места авиакатастрофы.



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