В Техасе разбился истребитель ВВС США

При взлете с военной базы в Хьюстоне разбился американский истребитель
F-16 с боекомплектом.
Как передает телеканал CBS, истребитель F-16 ВВС США разбился при взлете с военной базе в Хьюстоне.
Пилот успел катапультироваться. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. На месте крушения военного самолета, оснащенного боекомплектом, начался пожар. В связи с этим проведена эвакуация людей с аэродрома, а также из жилых домов, находящихся на расстоянии до 1,5 километров от места авиакатастрофы.
В настоящее время на месте работают пожарные, которые тушат обломки военного самолета. Местные СМИ публикуют первые кадры с места авиакатастрофы.
Пилот успел катапультироваться. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. На месте крушения военного самолета, оснащенного боекомплектом, начался пожар. В связи с этим проведена эвакуация людей с аэродрома, а также из жилых домов, находящихся на расстоянии до 1,5 километров от места авиакатастрофы.
В настоящее время на месте работают пожарные, которые тушат обломки военного самолета. Местные СМИ публикуют первые кадры с места авиакатастрофы.
USA : un F16 de la base d'Ellington Field à Houston s'est écrasé au sol, le pilote est sauf https://t.co/RvbPvmWWD8 @ABC pic.twitter.com/gqmg6PyNxi— L'important (@Limportant_fr) 21 июня 2017 г.
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