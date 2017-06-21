Мужа певицы Жасмин увезли на скорой из суда перед вынесением ему приговора

Молдавского бизнесмена Илана Шора, супруга певицы Жасмин, увезли на скорой помощи прямо из здания суда перед вынесением ему приговора о лишении свободы.
Денис Уланов, адвокат Илана Шора: «Он знает приговор, с которым категорически не согласен. Илан Шор не признал, не признает, и не будет признавать свою вину.
Адвокат заявил о намерении обжаловать приговор».
Суд Кишинева в среду приговорил Шора к 7,5 годам заключения. Бизнесмена обвиняют в причастности к хищению денег из трех молдавских банков на общую сумму в 700 млн долларов.
В 2014 году из этих банков было вывезено за границу около миллиарда евро. Как отмечает «Интерфакс», это составляет около 20% ВВП Молдавии. Шор был тогда председателем совета директоров одного из этих банков и одним из акционеров двух других. Прежде чем в 2015 году прийти в Национальный центр по борьбе с коррупцией и осуществить «явку с повинной», он успел стать кандидатом на пост мэра города Оргеева и проиграть выборы. По показаниям Шора был арестован и приговорен к девяти годам заключения бывший премьер Молдавии Влад Филат.
Адвокат заявил о намерении обжаловать приговор».
Суд Кишинева в среду приговорил Шора к 7,5 годам заключения. Бизнесмена обвиняют в причастности к хищению денег из трех молдавских банков на общую сумму в 700 млн долларов.
В 2014 году из этих банков было вывезено за границу около миллиарда евро. Как отмечает «Интерфакс», это составляет около 20% ВВП Молдавии. Шор был тогда председателем совета директоров одного из этих банков и одним из акционеров двух других. Прежде чем в 2015 году прийти в Национальный центр по борьбе с коррупцией и осуществить «явку с повинной», он успел стать кандидатом на пост мэра города Оргеева и проиграть выборы. По показаниям Шора был арестован и приговорен к девяти годам заключения бывший премьер Молдавии Влад Филат.
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