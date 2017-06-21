Петербуржцы креативно отметили день рождения звезды по имени Цой

Сегодня легенде отечественного рока Виктору Цою исполнилось бы 55 лет.
Поклонники его творчества не остались в стороне от этой даты и творчески подошли к юбилею певца. Так, несколько часов назад молодые люди проехались в питерском метро, держа в руках плакаты, на которых написаны строчки из самых популярных композиций группы «Кино».
А одна из интернет-компаний даже сняла видеоролик на песню «Звезда по имени Солнце». Ее исполняют современные актеры, музыканты, и просто прохожие.
Как говорится в релизе к клипу, «песни Цоя уместно звучат в любом контексте и в любые времена: в кассетном плеере, под гитару или на шумной вечеринке в некурящем баре 2010-х».
А одна из интернет-компаний даже сняла видеоролик на песню «Звезда по имени Солнце». Ее исполняют современные актеры, музыканты, и просто прохожие.
Как говорится в релизе к клипу, «песни Цоя уместно звучат в любом контексте и в любые времена: в кассетном плеере, под гитару или на шумной вечеринке в некурящем баре 2010-х».
«Хочешь ли ты изменить этот мир?». 55 лет назад родился солист группы «Кино» и легендарный рок-музыкант Виктор Цой. Прожив всего 28 лет, он успел стать символом своего времени.Опубликовано НТВ 21 июня 2017 г.
С днем рождения, последний герой! Виктору Цою сегодня исполнил…
С днем рождения, последний герой! Культовому рок-музыканту, поэту и актеру сегодня исполнилось бы 55 лет. Виктор Цой стал легендой для нескольких поколений и символом эпохи.Опубликовано НТВ 21 июня 2017 г.
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