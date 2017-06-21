Майор Соколов. Игра без правил
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  • 21.06, 22:27
    Петербуржцы креативно отметили день рождения звезды по имени Цой. Санкт-Петербург, Цой, дни рождения, музыка и музыканты, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Петербуржцы креативно отметили день рождения звезды по имени Цой

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    Петербуржцы креативно отметили день рождения звезды по имени Цой

    Петербуржцы креативно отметили день рождения звезды по имени Цой

      Сегодня легенде отечественного рока Виктору Цою исполнилось бы 55 лет.

      Поклонники его творчества не остались в стороне от этой даты и творчески подошли к юбилею певца. Так, несколько часов назад молодые люди проехались в питерском метро, держа в руках плакаты, на которых написаны строчки из самых популярных композиций группы «Кино».

      А одна из интернет-компаний даже сняла видеоролик на песню «Звезда по имени Солнце». Ее исполняют современные актеры, музыканты, и просто прохожие.

      Как говорится в релизе к клипу, «песни Цоя уместно звучат в любом контексте и в любые времена: в кассетном плеере, под гитару или на шумной вечеринке в некурящем баре 2010-х».

      «Хочешь ли ты изменить этот мир?». 55 лет назад родился солист группы «Кино» и легендарный рок-музыкант Виктор Цой. Прожив всего 28 лет, он успел стать символом своего времени.

      Опубликовано НТВ 21 июня 2017 г.


      С днем рождения, последний герой! Виктору Цою сегодня исполнил…

      С днем рождения, последний герой! Культовому рок-музыканту, поэту и актеру сегодня исполнилось бы 55 лет. Виктор Цой стал легендой для нескольких поколений и символом эпохи.

      Опубликовано НТВ 21 июня 2017 г.

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