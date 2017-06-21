Майор Соколов. Игра без правил
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  • 21.06, 22:27
    «Дом милосердия» принял на практику студентов СПбГУ. Санкт-Петербург, вузы, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Дом милосердия» принял на практику студентов СПбГУ

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    «Дом милосердия» принял на практику студентов СПбГУ

    «Дом милосердия» принял на практику студентов СПбГУ

      В Петербурге заработал проект «Социальная клиника» по погружению студентов в профессиональную деятельность.

      Около полусотни будущих бакалавров и магистров факультета социологии Санкт-Петербургского госуниверситета каждый год будут становиться участниками уникального проекта под названием «Социальная клиника».

      Его авторы — преподаватели СПбГУ и городские чиновники — предлагают глубоко погрузиться в специфику будущей профессиональной деятельности, работая в социальных учреждениях, реабилитационных центрах, активно занимаясь добровольческой деятельностью.

      Отныне 15 недель ежегодно студенты СПбГУ по специальности «Социальная работа» будут проводить на практике. Новый подход уже сегодня опробовали в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Дом милосердия». Это лишь один из четырех десятков петербургских адресов, где с нетерпением ожидают появления клинических практикантов.

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