«Дом милосердия» принял на практику студентов СПбГУ

В Петербурге заработал проект «Социальная клиника» по погружению студентов в профессиональную деятельность.

Около полусотни будущих бакалавров и магистров факультета социологии Санкт-Петербургского госуниверситета каждый год будут становиться участниками уникального проекта под названием «Социальная клиника».



Его авторы — преподаватели СПбГУ и городские чиновники — предлагают глубоко погрузиться в специфику будущей профессиональной деятельности, работая в социальных учреждениях, реабилитационных центрах, активно занимаясь добровольческой деятельностью.



Отныне 15 недель ежегодно студенты СПбГУ по специальности «Социальная работа» будут проводить на практике. Новый подход уже сегодня опробовали в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Дом милосердия». Это лишь один из четырех десятков петербургских адресов, где с нетерпением ожидают появления клинических практикантов.