Майор Соколов. Игра без правил
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  • 21.06, 22:27

    Путин: утрата патриотизма ведет к глобальной катастрофе

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    Путин: утрата патриотизма ведет к глобальной катастрофе

    Путин: утрата патриотизма ведет к глобальной катастрофе

    Утрата патриотизма ведет к глобальной катастрофе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с классными руководителями в Кремле.

    По словам главы государства, Россия никогда не пойдет по пути изоляции, потому что она губительна, однако страна должна обеспечить сохранение своей идентичности — она позволяет консолидировать силы, передает Интерфакс.

    Владимир Путин, президент РФ: «Идентичность может быть какая угодно — и русская, и бурятская, и еврейская, и татарская, какая угодно, своя. Но должна быть еще общенациональная идентичность, то, что нас объединяет и у нас есть».

    Собственную идентичность можно как угодно, в том числе и патриотизмом, отметил президент.

    Владимир Путин: «В этом нет ничего дурного. Вот эта любовь к Отечеству чрезвычайно важна и самоидентификация».

    Он подчеркнул, что потеря самоидентификации — «чрезвычайно опасная вещь, первый шаг к глобальной катастрофе». Этого допустить нельзя, сказал президент.

    Cегодня Владимир Путин провел встречу с учителями, которые вели выпускные классы. Всего были приглашены 25 классных руководителей из разных регионов страны.

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