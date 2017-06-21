Путин: утрата патриотизма ведет к глобальной катастрофе

Утрата патриотизма ведет к глобальной катастрофе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с классными руководителями в Кремле.
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По словам главы государства, Россия никогда не пойдет по пути изоляции, потому что она губительна, однако страна должна обеспечить сохранение своей идентичности — она позволяет консолидировать силы, передает Интерфакс.
Владимир Путин, президент РФ: «Идентичность может быть какая угодно — и русская, и бурятская, и еврейская, и татарская, какая угодно, своя. Но должна быть еще общенациональная идентичность, то, что нас объединяет и у нас есть».
Собственную идентичность можно как угодно, в том числе и патриотизмом, отметил президент.
Владимир Путин: «В этом нет ничего дурного. Вот эта любовь к Отечеству чрезвычайно важна и самоидентификация».
Он подчеркнул, что потеря самоидентификации — «чрезвычайно опасная вещь, первый шаг к глобальной катастрофе». Этого допустить нельзя, сказал президент.
провел встречу с учителями, которые вели выпускные классы. Всего были приглашены 25 классных руководителей из разных регионов страны.
Владимир Путин, президент РФ: «Идентичность может быть какая угодно — и русская, и бурятская, и еврейская, и татарская, какая угодно, своя. Но должна быть еще общенациональная идентичность, то, что нас объединяет и у нас есть».
Собственную идентичность можно как угодно, в том числе и патриотизмом, отметил президент.
Владимир Путин: «В этом нет ничего дурного. Вот эта любовь к Отечеству чрезвычайно важна и самоидентификация».
Он подчеркнул, что потеря самоидентификации — «чрезвычайно опасная вещь, первый шаг к глобальной катастрофе». Этого допустить нельзя, сказал президент.
провел встречу с учителями, которые вели выпускные классы. Всего были приглашены 25 классных руководителей из разных регионов страны.
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