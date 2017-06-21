Исполнение бюджета вызвало много вопросов у депутатов к вице-губернатору Петербурга

Отчет об исполнении бюджета текущего года представил Михаил Мокрецов. Оппозиционные парламентарии задали несколько неудобных вопросов.
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В региональную программу капитального ремонта в Петербурге смогут включать дома с изношенными лифтами. Соответствующие поправки сегодня приняли депутаты Законодательного собрания. Кроме того, народные избранники подготовили поправку в закон об организации регулярных перевозок, согласно которой изменить маршрут пассажирского транспорта станет проще.
Но большую часть времени заседания посвятили отчету вице-губернатора Мокрецова о бюджете и обсуждению последствий несанкционированного митинга. Финансовый отчет Смольного об исполнении бюджета спровоцировал в городском парламенте диспут не только о деньгах.
Депутаты вспомнили, как чиновники комитетов отказывались предоставлять им информацию о ЗСД. Расходы казны на платную трассу вообще вызвали много вопросов.
Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания, фракция «Партия Роста»: «Относится ли соглашение по ЗСД к публичному нормативному обязательству бюджета или нет?»
Однако ответить вице-губернатору не позволил председатель Заксобрания. Он отключил Дмитриевой микрофон. Тогда депутаты сами аргументировали ответ цифрами. Из 25 миллиардов сэкономленных средств 60% власти потратили на ЗСД и стадион.
Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания, фракция «Яблоко»: «2,6 млрд рублей с социальных объектов (школ, поликлиник, больниц) были переброшены на стадион. Эти средства возвращены и будут ли соблюдены первоначальные сроки ввода?»
Михаил Мокрецов, вице-губернатор Петербурга: «„Я не знаю, возвращены или не возвращены эти деньги. Но в технике исполнения все объекты, которые были запланированы, они будут построены“.
Еще депутаты намекали на халатность в вопросе возвращения непогашенного аванса от бывшего подрядчика арены и на коррупцию, из-за которой земля по заниженной стоимости идет не под социально-спортивные объекты, а без торгов оказывается в собственности инвестора».
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Катерины Правдиной.
Но большую часть времени заседания посвятили отчету вице-губернатора Мокрецова о бюджете и обсуждению последствий несанкционированного митинга. Финансовый отчет Смольного об исполнении бюджета спровоцировал в городском парламенте диспут не только о деньгах.
Депутаты вспомнили, как чиновники комитетов отказывались предоставлять им информацию о ЗСД. Расходы казны на платную трассу вообще вызвали много вопросов.
Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания, фракция «Партия Роста»: «Относится ли соглашение по ЗСД к публичному нормативному обязательству бюджета или нет?»
Однако ответить вице-губернатору не позволил председатель Заксобрания. Он отключил Дмитриевой микрофон. Тогда депутаты сами аргументировали ответ цифрами. Из 25 миллиардов сэкономленных средств 60% власти потратили на ЗСД и стадион.
Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания, фракция «Яблоко»: «2,6 млрд рублей с социальных объектов (школ, поликлиник, больниц) были переброшены на стадион. Эти средства возвращены и будут ли соблюдены первоначальные сроки ввода?»
Михаил Мокрецов, вице-губернатор Петербурга: «„Я не знаю, возвращены или не возвращены эти деньги. Но в технике исполнения все объекты, которые были запланированы, они будут построены“.
Еще депутаты намекали на халатность в вопросе возвращения непогашенного аванса от бывшего подрядчика арены и на коррупцию, из-за которой земля по заниженной стоимости идет не под социально-спортивные объекты, а без торгов оказывается в собственности инвестора».
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Катерины Правдиной.
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