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  • 21.06, 22:26
    Исполнение бюджета вызвало много вопросов у депутатов к вице-губернатору Петербурга. Санкт-Петербург, ЖКХ, депутаты, экономика и бизнес, стадионы, дороги, Законодательное собрание Петербурга, Смольный. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Исполнение бюджета вызвало много вопросов у депутатов к вице-губернатору Петербурга

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    Исполнение бюджета вызвало много вопросов у депутатов к вице-губернатору Петербурга

    Исполнение бюджета вызвало много вопросов у депутатов к <nobr>вице-губернатору</nobr> Петербурга

      Отчет об исполнении бюджета текущего года представил Михаил Мокрецов. Оппозиционные парламентарии задали несколько неудобных вопросов.

      В региональную программу капитального ремонта в Петербурге смогут включать дома с изношенными лифтами. Соответствующие поправки сегодня приняли депутаты Законодательного собрания. Кроме того, народные избранники подготовили поправку в закон об организации регулярных перевозок, согласно которой изменить маршрут пассажирского транспорта станет проще.

      Но большую часть времени заседания посвятили отчету вице-губернатора Мокрецова о бюджете и обсуждению последствий несанкционированного митинга. Финансовый отчет Смольного об исполнении бюджета спровоцировал в городском парламенте диспут не только о деньгах.

      Депутаты вспомнили, как чиновники комитетов отказывались предоставлять им информацию о ЗСД. Расходы казны на платную трассу вообще вызвали много вопросов.

      Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания, фракция «Партия Роста»: «Относится ли соглашение по ЗСД к публичному нормативному обязательству бюджета или нет?»

      Однако ответить вице-губернатору не позволил председатель Заксобрания. Он отключил Дмитриевой микрофон. Тогда депутаты сами аргументировали ответ цифрами. Из 25 миллиардов сэкономленных средств 60% власти потратили на ЗСД и стадион.

      Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания, фракция «Яблоко»: «2,6 млрд рублей с социальных объектов (школ, поликлиник, больниц) были переброшены на стадион. Эти средства возвращены и будут ли соблюдены первоначальные сроки ввода?»

      Михаил Мокрецов, вице-губернатор Петербурга: «„Я не знаю, возвращены или не возвращены эти деньги. Но в технике исполнения все объекты, которые были запланированы, они будут построены“.

      Еще депутаты намекали на халатность в вопросе возвращения непогашенного аванса от бывшего подрядчика арены и на коррупцию, из-за которой земля по заниженной стоимости идет не под социально-спортивные объекты, а без торгов оказывается в собственности инвестора».

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Катерины Правдиной.

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