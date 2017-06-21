Названы 7 европейских городов с самым дешевым пивом

Дешевле всего стакан пива можно купить в
каком-нибудь из баров Будапешта.
Результаты исследования туристического портала Skyscanner приводит британское издание Daily Mirror. На первом месте рейтинга оказалась столица Венгрии. Средняя цена пинты пива в этом городе составляет около 1,2 евро. Второе и третье места занимают Белград и Краков. Там пиво можно купить за 1,3 и 1,8 евро.
Далее в списке Мюнхен (3,4 евро), Эдинбург (около 4 евро), Лондон (4,5 евро) и Париж (около 7 евро). Издание отмечает, что попадание в рейтинг Лондона неожиданно, так как город известен высокими ценами на напитки в барах и ресторанах.
Далее в списке Мюнхен (3,4 евро), Эдинбург (около 4 евро), Лондон (4,5 евро) и Париж (около 7 евро). Издание отмечает, что попадание в рейтинг Лондона неожиданно, так как город известен высокими ценами на напитки в барах и ресторанах.
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