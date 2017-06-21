Майор Соколов. Игра без правил
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Майор Соколов. Игра без правил
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  • 21.06, 22:27

    Названы 7 европейских городов с самым дешевым пивом

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    Названы 7 европейских городов с самым дешевым пивом

    Названы 7 европейских городов с самым дешевым пивом

    Дешевле всего стакан пива можно купить в каком-нибудь из баров Будапешта.

    Результаты исследования туристического портала Skyscanner приводит британское издание Daily Mirror. На первом месте рейтинга оказалась столица Венгрии. Средняя цена пинты пива в этом городе составляет около 1,2 евро. Второе и третье места занимают Белград и Краков. Там пиво можно купить за 1,3 и 1,8 евро.

    Далее в списке Мюнхен (3,4 евро), Эдинбург (около 4 евро), Лондон (4,5 евро) и Париж (около 7 евро). Издание отмечает, что попадание в рейтинг Лондона неожиданно, так как город известен высокими ценами на напитки в барах и ресторанах.

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