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  • 21.06, 22:27

    Путин рассказал, как бросил химию и физику ради КГБ

    1 комментарий

    Путин рассказал, как бросил химию и физику ради КГБ

    Путин рассказал, как бросил химию и физику ради КГБ

    Президент России Владимир Путин признался, что в школьные годы бросил заниматься химией и физикой ради цели работать в разведке.

    На встрече с классными руководителями выпускных классов в Кремле президент России Владимир Путин рассказал, о чем мечтал в школьные годы. По словам российского лидера, уже тогда он принял решение работать в разведке. А чтобы выснить, как туда попасть, поехал в приемную КГБ.

    Владимир Путин: «Я учился в специализированной химической школе при Технологическом институте, но увлекся другим — захотел работать в спецслужбах. Я поехал в приемную КГБ. Ведь у меня рабочая семья, связей не было. Куда мне идти?»

    Президент вспомнил, как в приемной к нему вышел «симпатичный мужик» и посоветовал поступить в вуз, на юридический факультет. После этого, признался Путин, он перестал заниматься физикой и химией. В итоге, добавил глава государства, он действительно поступил на юрфак и окончил его.

    Ранее сообщалось, что сегодня Владимир Путин провел встречу с учителями, которые вели выпускные классы. Всего были приглашены 25 классных руководителей из разных регионов страны. Их ученики показали высокие результаты на итоговой аттестации, побеждали на школьных олимпиадах. Во время встречи президент высказал мнение, что воспитание — это первичный фактор полноценного развития человека, в то время как образование — вторично.


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