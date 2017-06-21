Спецоперация в жанре боевика: как петербуржцы стали участниками «кокаиновой» погони

Десятки очевидцев, сотни просмотров в соцсети и уголовное дело о незаконном хранении и распространении наркотиков — таковы итоги полицейской спецоперации на севере Петербурга. Задержание торговцев кокаином планировалось заранее. Никто не предполагал, что среди преступников окажется
экс-полковник МВД.
Задержание наркополицейскими бывшего замначальника Невского УМВД, экс-полковника Алексея Харлашина сегодня уверенно держится в топе петербургских новостей. Видеозапись погони с перестрелкой за сутки собрала более 110 тысяч просмотров и почти 600 комментариев.
Это было как в кино. А где еще такое возможно? Пусть и не центр Петербурга, но на дорогах еще многолюдно. Огромный внедорожник мчится по встречной полосе, из-под колес летят искры, за ним — несколько полицейских автомобилей. Зрелище завораживающее. Некоторые автомобилисты даже изменили свои планы и присоединились к группе преследования, чтобы посмотреть, чем всё закончится.
Александр Соболев, очевидец: «Вдруг бы произошла какая-та интересная ситуация и пришлось бы помогать. Я развернулся, поехал за ними. Они никого не толкали и не врезались. Они культурно останавливались, сигналили и дальше проезжали».
Юля Мамонтова, очевидец: «Они ехали нам навстречу. Автомобиль Toyota Land Cruiser ехал уже с фейерверком из-под колес. Там уже от колес ничего не осталось. Расталкивая всех по дороге, они промчались до Светлановской площади и ушли направо, на проспект Энгельса. Уже там произошло задержание».
Конца истории пришлось подождать. Останавливаться джип был явно не намерен. Напуганные водители даже на красном сигнале светофора ему уступали дорогу. Финал был тоже, как в боевике.
На проспекте Энгельса, 27 на асфальте оказались трое задержанных. Среди них — экс-полковник полиции, бывший замначальника Невского УМВД Алексей Харлашин. Рядом с ним в наручниках — 43-летний Виталий Куликов и 29-летний гражданин Эстонии Алексей Филипьев.
Сейчас бронированный внедорожник находится около отдела полиции на севере города. На нем хорошо видны следы ночной погони. Полицейские стреляли по машине несколько раз. В итоге крепкий автомобиль лишился только колеса и получил несколько трещин на стекле.
Сильнее пострадал Харлашин. Вытаскивая его из машины, ему сломали ключицу. При досмотре автомобиля оперативники обнаружили наркотики. Среди них — целый килограмм кокаина.
Но наркотиков, скорее всего, было больше. По словам очевидцев, во время погони из Land Cruiser выбрасывали что-то похожее на белый порошок. По информации интернет-газеты «Фонтанка», к этой спецоперации полиция готовилась с мая, наблюдая за крупными наркоторговцами.
Вечером 20 июня должна была состояться сделка. Поставщик обещал несколько килограммов кокаина в обмен на 100 тысяч долларов. Но вместо денег покупатели-полицейские расплатились наручниками и гарантированным тюремным сроком.
Это было как в кино. А где еще такое возможно? Пусть и не центр Петербурга, но на дорогах еще многолюдно. Огромный внедорожник мчится по встречной полосе, из-под колес летят искры, за ним — несколько полицейских автомобилей. Зрелище завораживающее. Некоторые автомобилисты даже изменили свои планы и присоединились к группе преследования, чтобы посмотреть, чем всё закончится.
Александр Соболев, очевидец: «Вдруг бы произошла какая-та интересная ситуация и пришлось бы помогать. Я развернулся, поехал за ними. Они никого не толкали и не врезались. Они культурно останавливались, сигналили и дальше проезжали».
Юля Мамонтова, очевидец: «Они ехали нам навстречу. Автомобиль Toyota Land Cruiser ехал уже с фейерверком из-под колес. Там уже от колес ничего не осталось. Расталкивая всех по дороге, они промчались до Светлановской площади и ушли направо, на проспект Энгельса. Уже там произошло задержание».
Конца истории пришлось подождать. Останавливаться джип был явно не намерен. Напуганные водители даже на красном сигнале светофора ему уступали дорогу. Финал был тоже, как в боевике.
На проспекте Энгельса, 27 на асфальте оказались трое задержанных. Среди них — экс-полковник полиции, бывший замначальника Невского УМВД Алексей Харлашин. Рядом с ним в наручниках — 43-летний Виталий Куликов и 29-летний гражданин Эстонии Алексей Филипьев.
Сейчас бронированный внедорожник находится около отдела полиции на севере города. На нем хорошо видны следы ночной погони. Полицейские стреляли по машине несколько раз. В итоге крепкий автомобиль лишился только колеса и получил несколько трещин на стекле.
Сильнее пострадал Харлашин. Вытаскивая его из машины, ему сломали ключицу. При досмотре автомобиля оперативники обнаружили наркотики. Среди них — целый килограмм кокаина.
Но наркотиков, скорее всего, было больше. По словам очевидцев, во время погони из Land Cruiser выбрасывали что-то похожее на белый порошок. По информации интернет-газеты «Фонтанка», к этой спецоперации полиция готовилась с мая, наблюдая за крупными наркоторговцами.
Вечером 20 июня должна была состояться сделка. Поставщик обещал несколько килограммов кокаина в обмен на 100 тысяч долларов. Но вместо денег покупатели-полицейские расплатились наручниками и гарантированным тюремным сроком.
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