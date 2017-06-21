Майор Соколов. Игра без правил
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  • 21.06, 22:27

    Московских «чистильщиков» признали виновными в зверских убийствах более 15 человек

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    Московских «чистильщиков» признали виновными в зверских убийствах более 15 человек

    Московских «чистильщиков» признали виновными в зверских убийствах более 15 человек

    Московских «чистильщиков» признали виновными в зверских убийствах более 15 человек

    В Москве пятерым членам банды «чистильщиков» коллегией присяжных вынесен обвинительный вердикт.

    Павла Войтова, Елену Лобачёву, Владислава Каратаева, Артура Нарциссова и Максима Павлова признали виновными в убийствах и покушениях, грабежах и разбое.

    По версии следствия, пятеро членов группировки с июля 2014-го по февраль 2015-го расправились с более чем 15 людьми в Москве, Подмосковье и Ярославской области. В качестве жертв они обычно выбирали бездомных и случайных подвыпивших прохожих. «Чистильщики» зверски расправлялись с ними, используя ножи, молотки и кастеты.

    Как отметили в столичном управлении СК, в ближайшее время на основании вердикта присяжных суд назначит наказание Войтову, Лобачёвой, Каратаеву, Нарциссову и Павлову.

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