Московских «чистильщиков» признали виновными в зверских убийствах более 15 человек

В Москве пятерым членам банды «чистильщиков» коллегией присяжных вынесен обвинительный вердикт.
Павла Войтова, Елену Лобачёву, Владислава Каратаева, Артура Нарциссова и Максима Павлова признали виновными в убийствах и покушениях, грабежах и разбое.
расправились с более чем 15 людьми в Москве, Подмосковье и Ярославской области. В качестве жертв они обычно выбирали бездомных и случайных подвыпивших прохожих. «Чистильщики» зверски расправлялись с ними, используя ножи, молотки и кастеты.
Как отметили в столичном управлении СК, в ближайшее время на основании вердикта присяжных суд назначит наказание Войтову, Лобачёвой, Каратаеву, Нарциссову и Павлову.
расправились с более чем 15 людьми в Москве, Подмосковье и Ярославской области. В качестве жертв они обычно выбирали бездомных и случайных подвыпивших прохожих. «Чистильщики» зверски расправлялись с ними, используя ножи, молотки и кастеты.
Как отметили в столичном управлении СК, в ближайшее время на основании вердикта присяжных суд назначит наказание Войтову, Лобачёвой, Каратаеву, Нарциссову и Павлову.
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