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  • 21.06, 20:56
    В бельгийском Льеже открыли памятник Петру Первому. история, памятники, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В бельгийском Льеже открыли памятник Петру Первому

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    В бельгийском Льеже открыли памятник Петру Первому

    В бельгийском Льеже открыли памятник Петру Первому

    В бельгийском Льеже открыли памятник Петру Первому

      В бельгийском Льеже сегодня открыли памятник русскому царю Петру Первому. З00 лет назад он посещал эти земли в рамках своего большого турне по Европе. Оно называлось Великим посольством и стало своеобразным прологом больших реформ в России. В Бельгии открытый сегодня памятник Петру — далеко не первый. Здесь его чтят до сих пор.

      Территории, на которых находится современная Бельгия, Пётр первый посещал два раза — в 1697 и 1717 годах. А город Спа мог бы вообще называться Петроградом или Петербургом: главная площадь имени Петра первого, главная улица имени Петра Первого, лечебница имени Петра Великого. Здесь он провел месяц летом 1717 года, каждый день пил по 20 кружек целебной воды, выздоровел и прославил Спа на весь мир. После визита Петра Первого, Спа — самый модный европейский курорт XVIII века.

      А в соседнем Льеже, в котором Петр первый провел всего два дня и именно откуда поехал на воды, никаких памятных мест, связанных с императором, не было. Зато была площадь Святого Петра, и этим решил воспользоваться работник местной мэрии, председатель бельгийского фонда Петра Великого Валерий Двойников.

      Валерий Двойников: «Я подумал: Святой Пётр и наш Пётр. Бельгийцы прислушались и подтвердили эту площадь для памятника, потому что Пётр Первый для них значимое историческое имя».

      На всю административно-хозяйственную подготовку ушло чуть больше года. Подключились спонсоры — «Лукойл» и «Газпром» — и сегодня, в день 300 летней годовщины пребывания Петра Первого на бельгийских территориях, говорили исключительно о том, что европейское императорское турне зародило основы современных российско-европейских отношений.

      Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Вадима Глускера.

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